Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Avustralya'da Yeni Koleksiyonlarını Tanıttı

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Malezya-Avustralya Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyelerinden oluşan heyet Avustralya'da 2024 yılı yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Avustralya'nın önde gelen halı ithalatçı firmalarıyla bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştiren Gaziantepli halıcılar, bu ülkenin yaklaşık 400 milyon dolarlık halı pazarına talip oldu.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Malezya- Avustralya Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyelerinden oluşan heyet Avustralya'da 2024 yılı yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Avustralya'nın önde gelen halı ithalatçı firmalarıyla bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştiren Gaziantepli halıcılar, bu ülkenin yaklaşık 400 milyon dolarlık halı pazarına talip oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde Halı sektörüne yönelik Malezya ve Avustralya Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen GAHİB, dünya genelinden yıllık yaklaşık dört yüz milyon dolarlık halı ithalatı yapan Avustralyalı halı ithalatçılarıyla bir araya gelerek yenilikçi ürünlerini tanıttılar. Ülkenin birçok kentinden Sydney'e gelen Avustralyalı halı tüccarları, Türk ürünlerine büyük ilgi gösterirken Gaziantepli halıcıların yeni koleksiyonlarını beğendiler. Görüşmenin gerçekleştirildiği alanda Gaziantepli halıcıları yalnız bırakmayan Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Ali Sevim de Gaziantepli halıcılarla bir araya gelerek uzun uzun sohbet edip Avustralya ekonomisi ve kültürü hakkında bilgiler verdi.

Avustralya yıllık 400 milyon dolarlık halı ithal eden büyük bir pazar

Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleştirilen görüşmelerin başarılı geçtiğini ifade eden GAHİB Başkan Yardımcıları Bekir Şahan ve Adem Beğendi, global pazarlarda daha etkin rol alabilmek için sektörel ticaret heyetleriyle potansiyeli yüksek ülkeleri ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine eklediler. GAHİB Başkan Yardımcıları Bekir Şahan ve Adem Beğendi yaptıkları değerlendirmede, "Birliğimiz Ticaret Bakanlığının desteğiyle Malezya- Avustralya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. İlk olarak Malezya'ya giden heyetimiz burada başarılı görüşmeler yaparak bu ülkenin önde gelen halı ithalatçılarıyla toplantılar gerçekleştirdik. Halı satışı yapılan mağazaları ziyaret ederek burada hem satıcıların hem de nihai tüketicilerin görüşlerini alma şansı yakaladık. Malezya'nın ardından Avustralya'ya gelerek burada da yine halı ithalatçılarıyla temas sağlayarak yenilikçi ürünlerimizi tanıtma şansı bulduk. Avustralya pazarı halı sektörü için büyük önem taşıyor. 400 milyon doların üzerinde bir ithalata sahip bu pazarda biz henüz 2022 verilerine göre 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamı yükseltmek ve pazarın büyük bir bölümüne hitap etmek istiyoruz. Gerek kapasite gerekse kalite açısında Avustralyalıların taleplerini karşılayabilecek üretim kapasitesi ve kalitesine sahibiz" dediler.

Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Gaziantepli halıcılar kentte bulunan halı mağazalarını da ziyaret ederek halı satıcılarıyla da karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. - GAZİANTEP