Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilmesi planlanan Güney Marmara Otoyolu Projesi'ne ilişkin detayları paylaştı. Marmara Bölgesi'nin sanayi ve ihracat potansiyeline katkı sağlayacak proje, bölgedeki ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

"KARAYOLU TAŞIMACILIĞI DAHA HIZLI OLACAK"

Bakan Uraloğlu, Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya'nın entegrasyonu bu projeyle daha verimli olacak. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli hale gelecek" dedi.

6 ŞERİTLİ ANA GÖVDE, TOPLAM 78 KİLOMETRE

Projenin toplam uzunluğunun 78 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, otoyolun 66 kilometresinin 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövdeden, 12 kilometresinin ise 2 gidiş 2 geliş şeritli bağlantı yollarından oluşacağını açıkladı.

GÜZERGAH NETLEŞTİ

Güney Marmara Otoyolu'nun, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinden başlayacağını belirten Uraloğlu, güzergahın İstanbul–İzmir Otoyolu'ndan ayrılarak doğu yönünde ilerleyeceğini söyledi. Otoyolun, Valideköprü köyünde İznik–Altınova yolunu keseceğini, Gölcük'ün güneyine ulaşarak Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi'nden geçeceğini, Cengiz Topel Havalimanı'nın güneyinde ise Ankara–İstanbul Otoyolu'na bağlanarak sonlanacağını ifade etti.

14 KAVŞAK, 8 TÜNEL, 9 VİYADÜK

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında önemli mühendislik yapılarının da hayata geçirileceğini belirterek, "Güney Marmara Otoyolu kapsamında 14 kavşak, toplam 27,9 kilometre uzunluğunda 8 tünel, 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometre uzunluğunda 51 köprü inşa edeceğiz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Marmara Bölgesi'nde ulaşım süresinin kısalması, lojistik maliyetlerin düşmesi ve sanayi şehirleri arasındaki bağlantının güçlenmesi hedefleniyor.