Güneş ve poyrazla kurutulan Niğde domatesi dünya sofralarına ulaşıyor

Niğde'de yetiştirilen domatesler, Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde güneş ve poyrazın etkisiyle doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edilirken; ürünler başta İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Niğde'de yetiştirilen domateslerin kurutma işlemi devam ediyor. Tarlalardan toplanan domatesler Kaynarca köyündeki kurutma sahalarına getirilerek burada işçiler tarafından tek tek hazırlanıyor. Kesilerek geniş alanlara serilen domatesler tuzlandıktan sonra bölgenin yoğun güneşi ve poyrazına bırakılıyor. Hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 8-9 gün boyunca doğal ortamda kuruyan domatesler daha sonra toplanarak çuvallanıyor ve işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Kaynarca bölgesinin kuru havası, yüksek güneşlenme süresi ve özellikle poyraz rüzgarının kurutma işlemini hızlandırdığı belirtilirken, bölgede oluşan iklim şartları kuru domates üretiminde önemli avantaj sağlıyor.

Mevsimlik işçiler yaklaşık 40 gün çalışıyor

Domates kurutma sezonunda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Niğde'ye gelen mevsimlik tarım işçileri de yaklaşık 40 gün boyunca kurutma sahalarında çalışıyor. Domateslerin kesilmesi, serilmesi, tuzlanması, kuruyan ürünlerin toplanması ve çuvallanması gibi birçok aşamada çalışan işçiler, sezon boyunca yoğun mesai yapıyor. Mevsimlik işçilerden Kasım Esenlik, Niğde'nin iklim şartlarının domates kurutmaya oldukça uygun olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay ile 40 gün arasında bölgede çalıştıklarını belirten Esenlik; "Buranın en önemli avantajlarından biri güneşi, diğeri de esen poyraz. Poyraz, domatesin kurumasına çok büyük katkı sağlıyor. Bu havada domatesler yaklaşık 8-9 gün içerisinde kuruyor. Dokuzuncu günün sonunda ürünleri topluyor, çuvallıyor ve fabrikalara gönderiyoruz" dedi.

13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor

Kaynarca Köyü Muhtarı Vedat Altınöz ise bölgenin iklim yapısının domates kurutmaya son derece elverişli olduğunu söyledi. Kurutma sahasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Altınöz, bu yıl bölgede 5 bin ile 10 bin ton arasında domatesin kurutma işleminden geçirilmesinin beklendiğini belirtti. Üretimin yoğun işçilik gerektirdiğine dikkat çeken Altınöz, "Yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Bu nedenle hem ürün miktarı hem de işçilik açısından oldukça yoğun bir süreç yaşanıyor" dedi. Kurutulan domateslerin önemli bölümünün ihracata gönderildiğini belirten Altınöz; ürünlerin özellikle İtalya, Amerika, Fransa ve Rusya pazarlarında alıcı bulduğunu söyledi. Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde de meyve ve sebze kurutma alanında faaliyet gösteren tesislerin bulunduğunu kaydeden Altınöz, kurutulan ürünlerin burada işlenerek iç ve dış pazara hazırlandığını kaydetti.

Altınöz; "Kuru domatesin kullanım alanı oldukça geniş. Konservelik ve yemeklik olarak kullanılmasının yanı sıra pizza üretiminde, otellerde ve farklı gıda ürünlerinde değerlendiriliyor. Bu nedenle hem yurt içinde hem de ihracatta önemli bir pazar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı