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Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

Ekonomi Haberleri

Geçtiğimiz günlerde bir ilan sitesinde yer alan ikinci el Togg ilanı gündem yarattı. Sıfırı 953 bin TL'den başlayan ikinci el Togg için 3,5 milyon lira değer biçilirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akılalmaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.

Yerli otomobil Togg'un kura ile belirlenen ilk sahipleri Nisan ayında belirlenirken, T10X modelinde teslimler ay başından itibaren başladı. Togg'un fiyatı V1 RWD standart menzil için 953 bin TL, V2 RWD standart menzil için 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD uzun menzil içinse 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenmişti.

3 KATINDAN FAZLASINI İSTEDİ

Togg'da teslimatların ardından, aracın ikinci el piyasası da oluşmaya başladı. Araç ilan sitesinde ikinci el olarak satışa konulan T10X modeli için oldukça fazla fiyatlar belirlendi. Sıfırı 953 bin TL'den başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 bin ila 4 milyon lira arasında satışa sunuldu. Söz konusu ilanların ardından Togg, kısa sürede alıcı bulurken 3 katı fazla fiyat ise dikkat çekti.

Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

RTÜK BAŞKANI: İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından "KESK Konfederasyonu'na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akılalmaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ergün DOĞAN:

O arabaya el koyabilecek parasını vermeden alabilecek bir görevli varsa helal olsun derim birde o arabayı ilan sitesine o fiyata koyan şirketede ağır ceza kesilsin işte manipilasyonun önü böyle açılıyor

Cevap Yaz480Yayından Kaldır
eymen şener:

Arabayı alanlarda siyasi bir rütbe var herhalde Hani önüne atlayıp beni ezin diyen millete araç nerde Hep rant para bunu peşinden koşan insanlara gitmiş galiba ülkenin haline bak milliyetçi edebiyat yap 4 katına sat Ülkem ne durumlara düştün

Cevap Yaz1852Yayından Kaldır
SEDAT AYBERK:

Togg için değilde keşke herşeyde bunu yapsalar bu suç ise o zaman diğerlerinin yaptığıda suç 50bin TL olan arabanın fiyatı olmuş 400 bin yazık

Cevap Yaz028Yayından Kaldır
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