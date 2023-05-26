Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde bir ilan sitesinde yer alan ikinci el Togg ilanı gündem yarattı. Sıfırı 953 bin TL'den başlayan ikinci el Togg için 3,5 milyon lira değer biçilirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akılalmaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.

Yerli otomobil Togg'un kura ile belirlenen ilk sahipleri Nisan ayında belirlenirken, T10X modelinde teslimler ay başından itibaren başladı. Togg'un fiyatı V1 RWD standart menzil için 953 bin TL, V2 RWD standart menzil için 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD uzun menzil içinse 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenmişti.

3 KATINDAN FAZLASINI İSTEDİ

Togg'da teslimatların ardından, aracın ikinci el piyasası da oluşmaya başladı. Araç ilan sitesinde ikinci el olarak satışa konulan T10X modeli için oldukça fazla fiyatlar belirlendi. Sıfırı 953 bin TL'den başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 bin ila 4 milyon lira arasında satışa sunuldu. Söz konusu ilanların ardından Togg, kısa sürede alıcı bulurken 3 katı fazla fiyat ise dikkat çekti.

RTÜK BAŞKANI: İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından "KESK Konfederasyonu'na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akılalmaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.