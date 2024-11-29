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Gülsoy: "Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesi korunmalı"

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2024 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2024 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyümüştür. Dünya genelinde yaşanan durgunluk, küresel pazarlardaki olumsuzluklar, savaşlar ve tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 2.1'lik büyüme göstermesi memnuniyet vericidir" dedi.

Büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir olması ve yatırımların artması için fiyat istikrarı ve finansal istikrarın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Gülsoy, " Piyasalardaki durgunluğun kalıcı hale gelmemesi için ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması ile mümkün olacaktır" dedi.

Başkan Gülsoy, Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 artış gösterdiğini kaydederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"3. çeyrekte; inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, artarken sanayimizde yüzde 2,2'lik bir küçülme var. Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 17 çeyrektir sürdürmüştür. Küresel pazarlardaki olumsuzluklar, talep daralması, yüksek jeopolitik riskler yaşanırken, ülkemizdeki artan üretim maliyetleri, finansmana erişim ile ticari kredilerde yaşanılan sıkıntılar sanayi üretimimize ve ihracat hacmimizi olumsuz etkileyerek rekabet gücümüzü zayıflatmaktadır. Bu sebeple mevcut istihdam destekleri korunmalı, maliyetlerdeki artışa ve dolayısıyla enflasyonla mücadeleye olumsuz yansıyacak adımlarda dikkatli olunmalı, emek ve yoğun sektörlere ek destekler verilerek üretimin yurt dışına kaçmasının önüne geçilmelidir. İş dünyamız bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışmaktadır. Burada önemli olan sürdürebilirliktir. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve ortak akıl ile şimdi daha çok çalışma zamanıdır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin daha fazla nitelikli büyümesi, büyümenin tabana dengeli yayılması ve dış talebe dayalı büyümesine daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ama Finansman konusunda destek beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu zorlu süreçte tüm sorunlarımızda yanımızda olan güçlü sesimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iş dünyamıza sağladığı destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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