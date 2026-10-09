GTB'de Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı 2026-2030 döneminde yeniden başkan seçildi

Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) 2026-2030 döneminde görev yapacak yeni yönetim kadrosu belirlendi. Gerçekleştirilen seçimlerde Ahmet Tiryakioğlu Meclis Başkanlığına, Mehmet Akıncı ise Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.

Gaziantep Ticaret Borsasında 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçimlerinin ardından, 13 meslek komitesinden seçilen 36 meclis üyesi, 2026-2030 döneminde görev yapacak başkanları ve yönetim kadrosunu belirlemek üzere sandık başına gitti.

GTB İdari Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen seçimlerde, mevcut başkanlar Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı üyelerin oylarıyla yeniden güven tazeledi. Tiryakioğlu Meclis Başkanlığına, Akıncı ise Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilirken, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

"Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz"

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçimlerin ardından gerçekleştirilen il meclis toplantısında yaptığı konuşmada, borsa camiasına yakışır bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, kendisine yeniden duyulan güven dolayısıyla meclis üyelerine teşekkür etti. Gaziantep Ticaret Borsasının köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve üyeleri arasındaki dayanışma kültürüyle şehrin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, elde edilen başarılarda ortak akıl ve istişare anlayışının belirleyici olduğunu söyledi.

Seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu ve bu yarışın sonunda kazananın her zaman Gaziantep olması gerektiğini vurgulayan Tiryakioğlu, "Bizler için esas olan makamlar ve görevler değil, bu şehre ve üyelerimize sunacağımız hizmetlerdir. Gaziantep Ticaret Borsası büyük bir aile ve bu ailenin en kıymetli gücü birlik ve beraberliğidir. Bugüne kadar ortak akılla, istişareyle ve dayanışma içerisinde önemli çalışmalara imza attık. Yeni dönemde de aynı anlayışla, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm üyelerimizi kucaklayarak çalışmaya devam edeceğiz. Seçimler geride kaldı, şimdi hep birlikte daha fazla üretmenin, daha fazla çalışmanın ve şehrimize yeni değerler kazandırmanın zamanı" dedi.

Yeni dönemde de üyelerin talep ve beklentilerini yakından takip ederek sektörlerin sorunlarına çözüm üretilmesine katkı sağlayacaklarını aktaran Tiryakioğlu, GTB Meclisi'nin ortak aklın ve istişarenin merkezi olmaya devam edeceğini dile getirdi. Tiryakioğlu, geçmiş dönemlerde borsaya hizmet eden tüm meclis ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde görev alacak üyelere başarılar diledi ve seçim sonuçlarının Gaziantep iş dünyası için hayırlı olmasını temenni etti.

"Yeni dönemde de projelerimizle fark oluşturacağız"

GTB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada, Gaziantep Ticaret Borsası'nın geride kalan dönemde hayata geçirdiği yatırımlar ve geliştirdiği projelerle Türkiye'de örnek gösterilen ticaret borsalarından biri haline geldiğini söyledi. Borsacılık hizmetlerini yalnızca alım satım işlemleriyle sınırlı görmediklerini, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler üretmeyi temel hedef olarak benimsediklerini belirten Akıncı, Gaziantep'in tarım, gıda ve ticaret altyapısını güçlendiren yatırımlara yeni dönemde de devam edeceklerini ifade etti.

Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi ile Gaziantep Et Borsası ve Et Hali gibi yatırımların GTB'nin proje ve hizmet anlayışının somut örnekleri olduğunu kaydeden Akıncı, üretimden ticarete uzanan süreçlerde verimliliği ve katma değeri artıracak çalışmalara öncelik vereceklerini vurguladı.

Yeni döneme ilişkin hedeflerini değerlendiren Akıncı, "Geride bıraktığımız dönemde üyelerimizin ihtiyaçlarını ve sektörlerimizin beklentilerini esas alarak önemli projeleri hayata geçirdik. Şehrimize kazandırdığımız her yatırımda, üreticimizin emeğine değer katmayı, tüccarımızın ticaretini kolaylaştırmayı ve sanayicimizin rekabet gücünü artırmayı hedefledik. Bizim için başarı, yalnızca ortaya koyduğumuz projelerle değil, bu projelerin sektörlerimize sağladığı katkılarla ölçülür. Yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacak, borsamızı daha ileriye taşıyacak yeni projeleri hayata geçirmek için gayret göstereceğiz. Bu bağlamda Hububat Emtia Merkezi ve Zeytinyağı Lisanslı depoyu en kısa sürede hizmete kazandırmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akıncı, geçmiş dönemde birlikte görev yaptığı tüm çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı şükranlarını sunarak, yeni dönemde görev üstlenen tüm üyelere başarılar diledi.

GTB'nin yeni yönetim kadrosu

Gaziantep Ticaret Borsasında gerçekleştirilen seçimlerin ardından 2026-2030 döneminde görev yapacak Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye

Ahmet Tiryakioğlu - Meclis Başkanı, Mesut Acar - Meclis Başkan Yardımcısı, Veli Çelik - Meclis Başkan Yardımcısı, Şerif Selçuk - Meclis Katip Üyesi.

Yönetim kurulu asil üyeleri

Mehmet Akıncı (Yönetim Kurulu Başkanı), Yusuf Kenan Uygur, Hakkı Kılıç, Mehmet Özmen, Cesim Arslan, Bilal Darı, Burak Batallı, Beşir Yaldız ve Mehmet Sinan Çakmak.

Yönetim kurulu yedek üyeleri

Orhan Çetin, Mehmet Özdemir, Mecit Özaslan, İbrahim Dağcı, Ali Yılmaz, Mehmet İşbilir, Turgay Doğan ve Mehmet Akay.

TOBB genel kurul delegeleri asil üyeleri

Ahmet Tiryakioğlu, Mehmet Akıncı, Yusuf Kenan Uygur, Mehmet İşbilir, İbrahim Dağcı, Mehmet Ateşer ve Karaca Türkmen

TOBB genel kurul delegeleri yedek üyeleri

Ali Yılmaz, Mehmet Özdemir, Mehmet Özbal, Mustafa Yıldırım, Sedat Sezer ve Ömer Alpdoğan.

Disiplin kurulu asil üyeleri

Mustafa Kılıç, Fikret Murat Tural, Mehmet Demir, Levent Köşker, Yusuf Arca ve Fatih Hazır.

Disiplin kurulu yedek üyeleri

Nebi Koca, İbrahim Halil Emrullah, Ömer Faruk Balyemez, Mustafa Hanifi Topal, Yusuf Emre ve Hacı Sönmez.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı