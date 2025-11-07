Globalturk Capital'den Türkiye ve bölgesel ölçeklenme anketi

Globalturk Capital'in küresel özel sermaye fonlarının üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiği anket çalışması, Türkiye'nin bölgesel büyüme ve ölçeklenme stratejilerinde yeniden merkez ülke konumuna geldiğini ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Globalturk Capital'in "Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Fonları Konferansı"nın 7'ncisi, Küresel Özel Sermaye Birliği (GPCA) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansta, katılımcılarla anket çalışması yapıldı. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 76'sı Türkiye'yi bölgesel büyüme stratejisinin merkezine yerleştirirken, yüzde 50'si 2026'da Türkiye'de yeni yatırım yapmayı planlıyor.

Portföyü bulunan yatırımcıların yüzde 56'sı, 2026'da seçici çıkış fırsatlarını değerlendirmeyi öngörüyor. Yatırım öncelikleri, yüzde 40'la teknoloji, yüzde 20'yle ihracat ve dijitalleşme odaklı sanayi, yüzde 20'yle yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü, yüzde 12'yle finansal hizmetler olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların yüzde 55'i, yatırım ortamını güçlendirmek için yasal ve düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesini en kritik başlık olarak değerlendiriyor.

Söz konusu tablo, Türkiye'nin yalnızca iç pazar büyüklüğü nedeniyle değil, Avrupa, Orta Doğu, Körfez ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik üretim ve tedarik zinciri konumu sayesinde, bölgesel ölçeklenme üssü olarak önem kazandığını gösteriyor.

Küresel özel sermaye piyasalarının ABD merkezli yapıdan daha dengeli ve çok bölgeli yatırım yaklaşımına yöneldiği dönemde, Türkiye Avrupa-Orta Doğu-Afrika ekseninde stratejik bir yatırım merkezi olarak konumlanıyor.

ABD'de orta ölçekli şirket yatırımlarının cazibesi azalması ve piyasa değerinin birkaç büyük teknoloji şirketinde yoğunlaşması, fonların yeni büyüme koridorları arayışını hızlandırıyor. Türkiye, dönüşümün tam içinde yer alıyor.

Barış ve fiyat istikrarının korunması halinde, Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesi birlikte yeni bölgesel ölçeklenme hattı oluşturuyor.

Türkiye'nin güçlü KOBİ ekosistemi, modern üretim kapasitesi, küresel tedarik zincirine entegrasyonu ve artan ihracat potansiyeli, yatırımcılar için çeşitlendirilmiş ve ölçeklenebilir yatırım zemini sunuyor.

Kalkınma Finansman Kurumları (DFI), Türkiye'yi uzun vadeli getiri potansiyeli taşıyan, dirençli ve yönetilebilir risk profiline sahip özel sermaye pazarı olarak görmeye devam ediyor. Yerel fon yöneticilerinin risk disiplini ve portföy yönetimi başarısı, yabancı yatırımcı güvenini pekiştiriyor.

Öne çıkan yatırım alanlarında yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji, SaaS ve fintek odaklı teknoloji, enerji verimliliği ve altyapı, katma değerli imalat, tarım-gıda, sağlık ve turizm başı çekiyor. Bu alanlarda dijital dönüşüm ve toplumsal cinsiyet eşitliği, fonların stratejik değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Büyümenin temel itici güçleri olarak öne çıkıyor

Dünya Bankası ve IMF Yıllık Toplantıları'nda da belirtilen yeşil dönüşüm, teknoloji, tarım-gıda, sağlık ve sürdürülebilir altyapı yatırımları, küresel ölçekte istihdam yaratma ve kapsayıcı büyümenin temel itici güçleri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu çerçevede, bahsi geçen sektörler yalnızca sosyal hedefler değil, aynı zamanda yatırımcıların değer yaratma ve uzun vadeli etki stratejilerinin merkezinde yer alıyor.

Türkiye'nin hızla olgunlaşan girişim sermayesi ve teknoloji ekosistemi, profesyonel yönetim yapıları ve ölçeklenebilir iş modelleri geliştiren şirketlerin ortaya çıkmasını destekliyor.

Gelişimle birlikte Türkiye'de son yıllarda büyüyen girişim sermayesi yatırım fonları ekosistemi de yabancı özel sermaye fonlarının Türkiye'ye yönelik ortaklık ve sermaye aktarım iştahını güçlendiriyor.

Yerli fon yöneticilerinin etkin portföy stratejileri, sürdürülebilir sermaye çekim kapasitesini artırırken, teknoloji ve yüksek katma değerli üretim alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin bölgesel ve küresel pazarlarda ölçeklenme imkanı giderek genişliyor.

Stratejik konumu, nitelikli iş gücü, girişimcilik kültürü ve bölgesel tedarik zincirlerindeki rolü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde özel sermaye yatırımları için Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde kalıcı bir merkez ülke konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

"Salgın sonrası dönemde fon yaratma iştahı yeniden güçlendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, salgın sonrası dönemde fon yaratma iştahının yeniden güçlendiğini belirtti.

Bu yıl üç yerel fon yönetim şirketinin yabancı yatırımcılardan yaklaşık 300 milyon dolar kaynak sağladığını aktaran Öney, "Önümüzdeki dönemde beş fon yönetim şirketinin daha toplamda 1 milyar dolara yakın fon yaratmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öney, Türkiye'nin özel sermaye alanında 30 yıllık kurumsal deneyime sahip olduğunu vurgulayarak, "Her türlü zorluğa rağmen yabancı fonların Türkiye'de para kazandığı artık tescillendi. Bu güven, yeni sermaye akışlarının önünü açacak." değerlendirmesini yaptı.