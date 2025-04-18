Global Ekonomi 5.0 panelinde küresel belirsizlikler ve yönetimi ele alındı

ULUSLARARASI Ekonomi Zirvesi'nin 'Global Ekonomi 5.0: Politik, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm' başlıklı ikinci panelini yöneten HSBC Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye CEO'su Selim Kervancı, "İş dünyasının, hükümetlerin, devletlerin en fazla zorlandığı durumlardan bir tanesi, belirsizlik ortamını nasıl yönetecekleri ve bununla ilgili nasıl stratejiler geliştirecekleri olmuştur" dedi.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14'üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

Zirvenin ikinci panelinde küresel ekonomideki gelişmeler ele alındı. HSBC Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye CEO'su Selim Kervancı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin sponsorluğunu, HSBC üstlendi. Selim Kervancı, 'Global Ekonomi 5.0: Politik, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm' başlıklı panelin açılışında yaptığı konuşmada, bu oturumda çok saygın 3 panelisti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünyada ilginç gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Kervancı, "Bir yandan hızla değişen jeopolitik dinamikler, ekonomik dalgalanmalar, bir yandan teknolojinin getirmiş olduğu inanılmaz değişiklikler var. Bununla beraber tabii ki ticaret savaşları, yükselen gümrük duvarları iş dünyasında oldukça belirsiz bir ortam yaratıyor. Aslında şu anda herhalde belirli olan tek şey belirsizlik. İş dünyasının, hükümetlerin, devletlerin en fazla zorlandığı durumlardan bir tanesi de belirsizlik ortamını nasıl yönetecekleri ve bununla ilgili olarak nasıl stratejiler geliştirecekleri" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ÇOK HIZLI BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR'

Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bu sürecin merkezinde hızla gelişen teknolojinin yer aldığını ifade etti.

Han, ülkelerin bu dönüşüme ayak uydurmak adına stratejiler geliştirmeye çalıştığını, ancak bu süreçte "güven ve korku ikilemi, hızlı çözüm arayışı ve toplumsal adalet beklentisiö gibi üç temel ikilemin ortaya çıktığını vurguladı.

Dünya genelinde güvenin giderek azaldığını, buna karşın korkuların arttığını belirten Han, "Bu ortamda insanlar hızlı çözümler arıyor ve adaptasyon yeteneği ön plana çıkıyor. Ancak hızla değişen trendler, toplumsal güveni zedeliyor" dedi.

Prof. Dr. Han, önümüzdeki 25 yıl içinde 'zenginleştirilmiş insanlık' kavramının hayatımıza gireceğini ve bu dönüşümün sonuçlarının henüz öngörülemediğini ifade ederek, "Bugün hayal gibi görünen birçok şeyin gerçeğe dönüşeceğine dair ciddi bir beklenti var. Bu beklenti oldukça reel. Ancak aynı zamanda ciddi korkular da söz konusu. İnsanlar, bu dönüşümün bir parçası olup olamayacakları konusunda kaygılı. Haksız rekabetin insan vasıflarını dönüştürmesi karşısında, bireyler bu değişimin önünde mi yoksa gerisinde mi kalacakları konusunda endişe taşıyor" diye konuştu.

'KORUMACILIĞIN KİMSEYE FAYDASI YOK'

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar alanından Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise korumacılığın düzeylerinin çok farklı yerlere gidebileceğini ve parametrelerin çok değişeceğini söyledi. Prof. Kara, şöyle konuştu:

"Şu an yaşananlar bile ekonomiler üzerinde büyük belirsizliğe neden olacak. ABD ekonomisi ve dünya da aynı şekilde durgunluğa girebilir. Çünkü korumacılığın kimseye faydası yok. Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler açısından, bu tür şoklar bizi farklı yollardan etkiliyor. Biri, küresel büyüme. Avrupa ekonomisi zaten büyümekte zorlanıyordu. Küresel ticaret geçen yıldan daha yavaş büyüyecek. Bu yüzden işler ihracatçılar açısından pek iyi olmayacak. Hangi pazara bakarsak bakalım, hemen hemen tüm sektörlerde Çin rakibimiz. İçerideki reel kur durumunu da göz önüne alırsak işler iyi gözükmüyor. Her şey olumsuz değil. Dünyada emtia fiyatlarının düşmesi bizi olumlu etkiliyor. Enflasyonu ve cari açığı düşürmek için katkı sağlayacak. Böyle dönemlerde portföy yatırımları, şirket birleşmeleri ve satın alımları daha az olacaktır. Ama Türkiye ortalamanın daha az olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer alacak. Çok güçlü bir hizmet sektörümüz ve iç pazarımız var. Bütün bu küresel değişim içinde çok daha uzun planlar yapmamız gerekirken, makroekonomik sorunlarla uğraşıyoruz."

'KÜRESELLEŞME ÜLKELER VE ULUSLARDA PARADOKS YARATIYOR'

Ekonomist, Danışman ve Yazar Stephen King, panelde yaptığı konuşmada, küreselleşme yaşanan sıkıntılara değindi. King, şöyle konuştu:

"Küreselleşme bir şekilde kaçınılmazdı. Sürekli ilerliyordu teknolojinin de itici gücüyle. Artık biliyoruz ki sadece teknoloji ile gidemiyor. Küreselleşmenin ilerlemesinden uzaklaştık. Bu tarz tarifeleri 1920'ler, 30'lardan beri görmedik. Savaş şartlarındaki durumları görüyoruz. NATO hayatta kalsın mı kalmasın mı sorgulanıyor ABD tarafından. Askeri alana daha az harcama yapmak ama özel yatırımları artırmak istiyorlar. Küreselleşme paradoks yaratıyor. Ülkeler arasında, uluslar içinde sorunlara neden oluyor. Küreselleşme suçlanıyor bu noktada. Yeni dünya düzeni nasıl gelişecek önümüzdeki yıllarda bu belirsiz. Doların durumu, sermaye piyasalardaki durum, çok uzun yıllar bu şekilde böyle devam edebilir. Yüksek enflasyon ve düşük büyüme uzun süre devam edebilir."