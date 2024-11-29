Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
Memur kanunu değişiyor! İşte TBMM'ye sunulan teklif

Memur kanunu değişiyor! İşte sunulan teklif

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Girişimcilerin Büyük Hataları" etkinliğinde, girişimcilik ve markalaşma dünyasının önemli isimleri konuşmacı olarak yer aldı. Branding Türkiye'nin kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve Dr. Ekrem Teymur, girişimcilerin sıkça yaptığı hataları ve bu hatalardan nasıl kaçınılabileceğini ele aldı. Teymur, plansızlığın ve plana körü körüne bağlılığın girişimler için ölümcül olduğunu vurguladı.

28 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nde düzenlenen "Girişimcilerin Büyük Hataları" etkinliği, girişimcilik ve markalaşma dünyasından önemli isimleri ağırladı. Branding Türkiye ve İKÜ Tasarım Fabrikası ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte, Branding Türkiye'nin kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve Haberler.com'un kurucusu Dr. Ekrem Teymur konuşmacı olarak yer aldı.

GİRİŞİMCİLİK VE MARKALAŞMADA KRİTİK DERSLER

Etkinliğin ilk bölümünde söz alan Mürsel Ferhat Sağlam, markalaşmanın girişimlerin sürdürülebilir başarısındaki kritik rolünü vurguladı. Sağlam, girişimcilerin sıkça yaptığı hatalara değinerek şunları söyledi: "Markalaşma sadece bir logo veya görsel tasarımla sınırlı değildir. Markanızın değerlerini, hikayesini ve müşterilerle kurduğu duygusal bağı güçlendirmezseniz, pazarda kalıcı bir yer edinmeniz zorlaşır." Sağlam ayrıca, girişimlerin değişen müşteri beklentilerine nasıl adapte olabileceklerine dair somut örnekler sundu.

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü

DR. EKREM TEYMUR: PLANA KÖRÜ KÖRÜNE BAĞLI KALMAK ŞİRKETLER İÇİN TEHLİKELİDİR!

İkinci bölümde ise Dr. Ekrem Teymur, girişimcilik dünyasında yapılan stratejik hataları ele aldı. Teymur, plansız hareket etmenin girişimlerin başarısız olmasında en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ederken, planlara körü körüne bağlı kalmanın da tehlikelerine dikkat çekti. Teymur, "Bir girişimin başarılı olması için hem stratejik bir planınızın hem de bu planı değişen şartlara göre güncelleyebilme yeteneğinizin olması gerekir. Esneklik, girişimlerin hayatta kalmasını sağlayan anahtardır" dedi.

Etkinlik, girişimcilik dünyasına adım atan katılımcılara önemli bilgiler sunarken, networking oturumlarıyla fikir alışverişi ve iş birliği fırsatları yarattı. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, girişimcilik ekosistemindeki yenilikçi fikirleri desteklemeyi amaçladı.

Markalaşma ve girişimcilik arasındaki güçlü bağın tartışıldığı bu etkinlik, katılımcılara iş dünyasında daha sağlam adımlar atabilmeleri için değerli ipuçları sundu.

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Ekonomi
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
img

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
img

İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tevfik Yamantürk kimdir? Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ta görevi ne? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 29-30 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hasan Arat hasta mı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 29 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 29 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 29 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 29-30 Kasım Karabağlar, Kınık, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Cuma hangi diziler var? 29 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.