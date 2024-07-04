Giresun'da Pestil ve Fındık Ezmesi Üretimi Artıyor

Giresun'da pestil ile fındık ezmesi kullanılarak imal edilen ürünler iç ve dış pazarda alıcı buluyor.

Şebinkarahisar ilçesinde pestil, köme, fındık ezmeli sarma pestil, ballı fındık ezmeli sarma pestil gibi ürünlerin imalatını yapan işletmelerin sayısı yaklaşık 15 yılda 2'den 10'a çıktı. İşletmelerin, çoğu kadın olan çalışanlarının sayısı ise 300'ü geçti.

İlçe ekonomisine ve istihdamına önemli getirisi olan ürünler, yaklaşık 3 yıldır ihraç ediliyor.

Üretimin artırılması için işletmelere devlet desteği de sağlandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünce yatırım tutarı 20 milyon 836 bin lira olan 3 projeye 10 milyon 418 bin lira destek verildi.

Öte yandan ilçede pestil için kullanılacak yeni sezon dut hasadı devam ediyor. Hasat edilen dutlar kaynatılarak yıl boyunca üretimde kullanılacak pestil haline getiriliyor.

Yöredeki dutlar ve Giresun kalite fındık ile üretilen ürünler, lezzeti ile ön plana çıkıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, yurt içinde Şebinkarahisar'da üretilen ürünlerin yaygın olduğunu söyledi.

İlçenin en çok ekonomik değere sahip işletmelerinin pestil ve köme üzerine olduğunu belirten Şentürk, yurt dışına ürün gönderilmesinin de Şebinkarahisar ekonomisi için önemli olduğunu kaydetti.

"İnşallah ihracat gelişir, bunun mücadelesini veriyoruz"

Yaklaşık 15 yıldır imalat yapan ve 30 kişilik istihdam sağlayan işletmenin sahibi Dursun Aygün, pestil ve pekmezin uzun yıllardır ilçede üretildiğine dikkati çekti.

Bu talep karşısında yeni ürünler ile kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pestil ve köme denilince Türkiye'de ilk akla gelen yer artık Şebinkarahisar oldu. Geçmişte sadece ilçede sattığımız ürünü şu anda yurt içinde ve yurt dışında satıyoruz. Almanya, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ürün gönderiyoruz. İlk başlarda 1 ve 2 tonluk ürün talebiyle başladık, sonra devam ettik. İnşallah ihracat gelişir, bunun mücadelesini veriyoruz."

Aygün, 2000'li yıllarda sadece evlerde yapılan pestili artık fabrikalarda imal ettiklerine dikkati çekerek, "Ev ölçeğinden çıkıp 12 ay boyunca üretim yapılacak şekilde bir evreden geçti. Pestil köme sezonunda yapılıyordu, dut sezonu vardı, o aylarda yapılıyordu ama şu an pekmezi üretip ham madde yapıyoruz, 12 ay boyunca üretim yapıyoruz." diye konuştu.

"Devlet desteği ile işletmeyi büyüttük"

Aygün, işletmelerini geliştirmek için TKDK'nin hibe programından faydalandıklarını belirterek, "Tabii devlet desteği bizi olumlu etkiledi. Devlet desteği ile işletmeyi büyüttük, daha teknolojik makineler alarak, ürün çeşidini artırarak üretmeye devam ediyoruz. Aylık 50-60 ton üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile işletmesini büyüterek 20 kişiye istihdam sağlayan ve ihracata başlayan Osman Kondu da şıra oranı fazla olan dutun Giresun kalite fındık ile birleşmesi sonucu iyi bir lezzet ortaya çıktığını söyledi.

Geçmişte dibek ile fındığın dövülerek ilçede fındık helvası adı verilen ezme yapıldığını aktaran Kondu, geleneksel yöntemlerin geliştirilip üretimin daha da artırıldığını kaydetti.

"Amerika ile Kazakistan'a ürün gönderiyoruz"

Kondu, son zamanlarda tüketicilerin doğal ürünlere yöneldiğine işaret ederek, bunun avantaj olduğunu aktardı.

Yurt dışından talep olduğunu belirten Kondu, "İhracat tabii ki yıllardır yapmak istediğimiz bir şeydi. Fuarlara gittik, görüşmelerimiz oldu, numune ürünlerimizi gönderdik. Küçük ölçekli gönderimler yaptık, talep arttıkça daha fazla ihracat yapmaya başladık. Amerika ile Kazakistan'a ürün gönderiyoruz." dedi.