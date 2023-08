Gemlik Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Ofisi'nde Çiftçilere Destek

Gemlik Belediyesi'nin Umurbey Mahallesi'nde kurduğu Kırsal Kalkınma Ofisi'nde bulunan yaprak, toprak ve su analizi laboratuvarı ilçedeki çiftçiye rehber oluyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çiftçilerin laboratuvar sayesinde milyonlarca liralık tasarruf yapacağını vurguladı.

Türkiye'de bir belediye tarafından ilk kez kurulan laboratuvara yalnızca Gemlik'ten değil, Bursa'nın pek çok bölgesinden geçimini topraktan sağlayan vatandaşlar ilgi gösteriyor. Gemlik Belediyesi'nin laboratuvarı bünyesinde barındırdığı uzman personelle çiftçilere yol haritası oluşturuyor.

Başkan Sertaslan, laboratuvarın bölgenin faal haldeki tek laboratuvarı olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir sorunu da her yıl fazladan atılan gübre ve zirai ilaçlardır. Bilimsel yöntemlerle yapılmayan tarımsal üretim yüzünden çiftçilerimizin cebinden her yıl fazladan milyonlarca lira para çıkarken, günlerce harcanan emekler boşa gidiyor. Bizim bu laboratuvarı kurma amaçlarımızdan birisi de çiftçilerimize bilimsel tarımın önünü açmak ve yapılan analizler sonucu toprağında eksik olan minareleri atmasını sağlayarak, rekoltesinde artış olmasını amaçlıyoruz. Biz Gemlik Belediyesi olarak ülkemizin ve ilçemizin en büyük kalkınma araçlarından biri olan çiftçilerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."