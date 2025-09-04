Gediz Köprülü Kavşağı İncelemesi: Manisa Trafiğine Rahatlama Sunacak

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Manisa-İzmir- İstanbul yolu trafiğini rahatlatacak olan Gediz Köprülü Kavşak'ta incelemelerde bulundu. İncelemelere AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa İl Başkanvekili Emre Şener ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da katıldı.

Karayolları yetkililerinden bilgi alan heyet, kavşağın tamamlanmasıyla birlikte şehir trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşanacağını ifade etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Gediz Köprülü Kavşağı'nın şehrin en kritik noktalarından biri olduğunu belirterek, "Bu kavşak hem Turgutlu, hem Akhisar, hem de İzmir istikametine giden trafiğin düğüm noktası. Çalışmaların bitmesiyle trafik akışı sağlıklı hale gelecek, kaza oranları düşecek. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve milletvekillerimize bu projeyi yakından takip ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise kavşağın bölge açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Yenişehirlioğlu, "Gediz Köprülü Kavşağı günlük ortalama 31 bin aracın geçtiği, hafta sonu ve yaz aylarında 50 binlere ulaşan yoğunluğa sahip bir nokta. Proje tamamlandığında yıllık yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanacak. 07 Mart 2024'te ihalesi yapılan, 25 Mart'ta yüklenici firmaya teslim edilen ve 608 milyon TL sözleşme bedeli olan bu projede şu an yüzde 68 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Bugüne kadar 413 milyon TL harcama yapıldı" diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, proje kapsamında 3 bin 92 metre bölünmüş yol, 4 bin 485 metre tek yol, 126 metre uzunluğunda 3 köprü, 1025 metre betonarme kanal, 76 bin metre derin zemin iyileştirme, 33 bin metreküp taş dolgu, 26 bin 500 metreküp beton ve 3 bin 962 metre forekazık imalatının tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" sözünü hatırlatan Yenişehirlioğlu, "Gediz Kavşağı sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Manisa'nın büyüyen yapısına verilen güçlü bir cevaptır. İnşallah 2026 yılı içerisinde bu önemli yatırımı Manisa'mızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA