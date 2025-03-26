Gaziantep Ticaret Borsası'ndan Tarım Sektörüne Dev Destek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), tarım sektörünün lokomotifi olma misyonunu sürdürüyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi'nin 2024 yılı üretimi olan 15 bin 440 ton mahsul buğday, GTB Hububat-Bakliyat satış salonlarında 20 parti halinde açık artırma ihale usulüyle satışa sunuldu. Yoğun katılımla gerçekleşen ihale, bölge tarım ticaretine önemli bir hareketlilik kazandırdı.

İhale, Gaziantep başta olmak üzere bölge illerinden ve tarımsal üretimin önemli merkezlerinden gelen sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. 20 partiden oluşan buğday satışı, bölge tarım ticaretinde önemli bir hareketlilik oluşturdu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ihale ilgili yaptığı açıklamada "Borsamızda düzenlenen bu ihaleler, TİGEM'in bize olan güveninin en somut göstergesidir. 15 bin 440 ton buğdayın 20 parti halinde satışa sunulması, bölge tarımı için stratejik öneme sahip bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Buğday ihalesinin, GTB'nin son dönemde gerçekleştirdiği TİGEM ihaleleri serisinin en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Akıncı, borsada bu hafta içerisinde 410 bin 73 ton Antep fıstığı ile 2 milyon 352 bin 26 ton mercimek ve 8 milyon 265 bin 44 ton mısır satışının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarım sektörünün bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çeken Akıncı, "Tarımsal üretim, sadece ekonomimizin değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmamızın da temel taşını oluşturmakta. Bunun için üreticilerimizin emeklerinin karşılığını en adil şekilde alabilmeleri, pazara erişimlerinin kolaylaştırılması ve tarımsal ticaretin canlı tutulması büyük önem taşıyor. Bu ihaleler, bu anlamda üreticilerimizin emeğinin hak ettiği değeri bulmasını sağlarken, diğer yandan da bölge ticaretine canlılık katıyor, istihdamı destekliyor ve kırsal kalkınmayı tetikliyor. GTB olarak, tarımın bu dönüştürücü gücünün ve bölgemiz için taşıdığı stratejik önemin farkındayız. Bu bilinçle, tarım "sektörünün gelişimi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Tarım, geleceğimizin sigortasıdır"

GTB'nin, tarım sektöründeki vizyoner yaklaşımıyla bölgenin ticaret platformu olma özelliğini sürdürdüğünü vurgulayan Akıncı, "TİGEM ihaleleri gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak hem üreticilerimizin hem de tüccarlarımızın beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz. Bugün 20 parti halinde satışa sunduğumuz buğday ihalesi, borsamızın tarım sektöründeki önemini bir kez daha ortaya koydu. 15 bin 440 tonluk bu satış hem üreticilerimiz hem de alıcılar için büyük bir fırsat oluşturdu. GTB olarak bu tür organizasyonlarla tarım sektörünün gelişimine daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP