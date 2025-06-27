Gaziantep Ticaret Borsası'ndan Antep Fıstık Ezmesi'ne Coğrafi İşaret Tescili

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı öncesinde, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Antep Fıstık Ezmesi'ne ilişkin meclis üyelerine özel lansman programı düzenlendi. Lansmanda, tescil süreci ve ürünün uluslararası değeri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Meclis oturumunda ise borsanın güncel faaliyetleri, yürütülen projeler ve üye talep ile önerileri ele alındı.

"Gaziantep'e değer, geleceğe miras"

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Fıstık Ezmesi'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili'ni almalarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Tiryakioğlu, "Bu tescil, yalnızca bir ürünün değil; Gaziantep'in köklü mirasının, emeğinin ve vizyoner bakış açısının uluslararası alanda kabul görmesidir. Yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemde, Gaziantep Ticaret Borsası olarak bu şehirde coğrafi işaret çalışmalarının öncüsü olduk. O dönemde coğrafi işaret kavramı henüz geniş kesimlerde yeterince tanınmıyordu. Ancak biz, bu bereketli toprakların gastronomik zenginliği ve kültürel mirasının, sadece bugünün değil, yarının ekonomisine yön vereceğine inandık. Bu inançla büyük bir seferberlik başlattık ve sistematik, kararlı bir yaklaşımla ürünlerimizi korumaya, markalaştırmaya koyulduk. Bugün geldiğimiz noktada, 24 ürünümüz coğrafi işaret alarak Gaziantep'i Türkiye'nin bu alandaki lider şehirlerinden biri haline getirdi. Her bir tescil, binlerce yıllık emeğin, geleneğin ve ustalığın gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep'in yerelden evrensele uzanan lezzet yolculuğu hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Borsanın faaliyetleri ve projeleri masaya yatırıldı

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Antep Fıstık Ezmesi'nin coğrafi işaret tescilinin Gaziantep için büyük bir kazanım olduğuna vurgu yaptıktan sonra, borsanın güncel faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Akıncı, "Borsamız, sektörün ihtiyaçlarına yönelik çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Üyelerimizin talep ve önerilerini yakından takip ediyor, çözüm odaklı yaklaşımımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, tarım ve ticaret alanlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak hem Gaziantep'in ürünlerini tanıtıyor hem de yeni iş birlikleri oluşturuyoruz. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı için düzenlediğimiz lansman ve fuar faaliyetleriyle hem yerel ekonomiyi hem de bölgesel kalkınmayı destekliyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca, borsanın yürüttüğü diğer projeler, tarım sezonuna ilişkin değerlendirmeler ve bölgesel ekonomik dinamikler hakkında meclis üyeleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP