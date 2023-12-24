Gaziantep Ticaret Borsası Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında; 2023 yılı faaliyetleri değerlendirilerek, 2024'e yönelik hedefler ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan yılın son meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sürdürülebilir tarımda dijital teknolojilerin önemi, iş dünyasının 2024 yılına yönelik beklentileri ve hububat ekim alanlarındaki bitki çıkışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım ayından itibaren artan yağışların ülke genelinde hububat ekim alanlarında bitki çıkışlarını olumlu etkilediğini kaydeden Tiryakioğlu, şuan için kuraklık stresinin olmadığı bir dönemin yaşandığını ve yağışların beklenilen şekilde devam etmesi halinde gelecek yıl verimli bir hasat sezonunun yaşanabileceğini ifade etti.

İklim değişikleri, savaşlar, salgın hastalıklar ve gelişen dünya nüfusunun tarım ve gıdanın önemini her geçen yıl daha da arttırdığına işaret eden Tiryakioğlu, "Büyük bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu dönüşüm sürecinde geride kalmamak ve tarımda oyun kurucu ülkeler arasında yer alabilmek için sürdürülebilir tarım teknolojilerinden en iyi şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Bakış açımızı tamamen yapay zekayı tarımda nasıl kurgulayabiliriz ve dijital teknolojileri tarımsal üretimimize nasıl entegre edebilirize çevirmemiz gerekiyor" dedi.

2023 yılına yönelik genel değerlendirmelerde de bulunan Tiryakioğlu, " Bizleri bu yıl en fazla üzen ve belleğimizde unutulmaz izler bırakan en sarsıcı olay 6 Şubatta yaşadığımız deprem felaketi oldu. Büyük yıkımlar ve kayıplara sebebiyet veren depremin bir daha yaşanmamasını ve dünyadaki tüm savaşların son bulmasını temenni ediyorum. Zor bir yılı geride bırakıyoruz 2024 yılının ülkemize, şehrimize ve tüm mazlum coğrafyalara hayırlar getirmesini diliyorum. İş dünyası olarak 2024'e büyük bir motivasyonla giriyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak, reel sektörün beklentilerini karşılayacak, odağına üretimi, istihdamı ve ihracatı alan hedefler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, Aralık ayı olağan meclis toplantısında, borsanın 2023 yılı faaliyetleri ve 2024 yılı hedefleri hakkında bilgiler verdi.

2024 yılının Gaziantep'e ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Akıncı, "Deprem felaketini yaşadığımız zor bir yılı geride bırakıyoruz. Tarifi mümkün olmayan acılar yaşadığımız bir dönem oldu. Rabbim ülkemize ve milletimize bu tür acılar bir daha yaşatmasın. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Gazze'de yaşanan katliamlarda yine 2023'de bizleri derinden üzen diğer bir gelişme oldu. 2024'ün Gazze'de ve tüm dünyada yaşanan savaşların son bulduğu, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Aralık ayı içerisinde hububat sektörünün tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen panel hakkında da bilgiler veren Akıncı, "Borsamız ve Ulusal Hububat Konseyi iş birliğiyle, bakanlık birimleri, sektör paydaşları ve akademisyenlerin katılımıyla "2023 Yılı Hububat Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Paneli' gerçekleştirdik. Hububat sektörünün kalbi Gaziantep'te attı. Sektörün genel durumunu değerlendirdiğimiz ve gelecek beklentilerimizi masaya yatırdığımız panel son derece verimli geçti. Organizasyonun gerçekleştirilmesine tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP