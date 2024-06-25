Gaziantep'ten 29 firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması"na göre Gaziantep'ten 29 firmanın listede yer aldığını söyledi.

Gaziantep'in İSO 500-2022 yılı araştırmasında 28 olan firma sayısının 2023'te 29'a yükseldiğini belirten Başkan Ünverdi, Gaziantep'in iller bazında ise 5. sırada yer aldığını kaydetti.

Listede yer alan firmaları tebrik eden Ünverdi, "Sanayi sektörünün en değerli verilerinden olan İSO 500 listesi açıklandı. Listeye göre, önceki yıl 28 olan firma sayımızın bu yıl 29'a yükselmesi ve iller bazında 5. sırada yer almamız memnuniyet vericidir. 6 Şubat 2023 tarihinde şehrimizde ve bölgemizde meydana gelen deprem felaketinin yıkıcı etkileri başta olmak üzere küresel sorunlarla mücadele eden firmalarımızın sergilediği performans, kent ve ülke ekonomimizin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Gaziantepli firmaların üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak ülkemizin gelişmesinde önemli paya sahip olduğunu belirten Ünverdi, geçen yılın zorluklarını hatırlatarak, "İskenderun Limanı'nda deprem nedeniyle çıkan yangın ve buna bağlı olarak Mersin Limanı'ndaki yoğunluğun dış ticaretimize olumsuz etkileri, uluslararası ticarette bozulan tedarik zinciri, lojistik ve konteyner sorunları, navlun ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, krediye ulaşım ve yüksek maliyetlere rağmen Gaziantepli sanayiciler büyük bir başarı göstermiş, üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmüştür. Bundan sonrası için de sanayimizin gelişerek büyümesi, ülke kalkınmasına daha fazla katkıda bulunabilmek için yeni yatırım alanlarının desteklenmesi, savunma sanayisine yönelik sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında bu alanın şehrimizde geliştirilmesine destek verilmesini istiyoruz. Ayrıca şehrimiz ve bölgemiz ticaretinde dönüm noktası olacak olan ve ihalesi yapılan Amanos Tünel Projesinin hızlandırılarak İskenderun Limanına olan mesafenin kısalması kritik önem taşıyor. Yine kamu tarafından alınan kararlarda bölgemizde yaşanan depremin devam eden olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, yaptığı değerlendirmenin devamında firmaları yeşil üretim ve dijitalleşme ekseninde yeni bir ticaret döngüsünün beklediğini ifade ederek, "Sorunlarımız olsa da yeşil üretime geçiş ve dijitalleşme geri planda kalacak bir konu değildir. Özellikle ihracatçı firmalarımızın sürdürülebilirliği için bunlar birer zorunluluktur. Bu doğrultuda önemli mesafeler kateden firmalarımız var ve bizim hedefimiz omuz omuza verip bu süreci hep birlikte başarmaktır. Gaziantep Sanayi Odası olarak sürdürülebilir sanayi için, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, verimli üretim, yapay zeka, e-ticaret konularında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sayede İSO 500 listesindeki firma sayımızı daha da artıracağız. Bu vesile ile Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan, şehrimize büyük bir gurur yaşatan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, bu özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan'a, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP