Gaziantep'te tarımsal üretime 2 milyon fide desteği

OĞUZELİ, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimin ve birim alandaki verimin arttırılması için verdiği desteklere yenisini ekleyerek Antep dolmalık patlıcanı, Nizip patlıcanı, Antep dolmalık biberi ve tarla domatesi fidesinden oluşan bölgeye özgü ürünlerden toplam 2 milyon fideyi çiftçiye dağıtıyor.

İl genelinde dağıtımı yapılacak 2 milyon fidenin 1 milyon adedi ilçede düzenlenen törenle 450 Oğuzeli çiftçisine dağıtıldı. Dağıtım için ürün fideleri, yerel çeşitlerden seçildi. Coğrafi işaret alan Oğuzeli kuruluklarının dağıtımı yapılan bu fidelerden üretimi sağlanarak şehir ekonomisine katma değer sağlanacak.

Çiftçiye avantaj üretimde artış sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, fide dağıtımlarının zamanlaması ve dağıtım tekniğiyle çiftçiye birçok avantaj sağlayacak. Çiftçi, fide dağıtımları sayesinde ürünün tarlada kalma süresinde ciddi tasarruf edecek, iyi ve düzenli bakımla bir kırımlı ürün daha fazla ürün verebilecek. Düşük, düzensiz çimlenme önlenecek ve çıkışı önleyen tekniklerle homojen bitki sıklığı olacak. Verim ve kalitede bu nedenle artış sağlanacak. Dağıtılan fidelerin yüzde 60'ı büyükşehrin desteği olacak, katkı payıyla dağıtımı gerçekleşecek.

"Buradan çıkan ürüne dünyanın ihtiyacı var"

Fidan dağıtım törenindeki konuşmasında Oğuzeli çiftçisine seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarımsal üretimin küreselleşen dünyadaki önemine değindi. Dünyayı etkisi altına alan covid 19 salgının, tarımsal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Şahin, "Çiftçimizin emeği ile soframıza gelen her bir üründe C vitamini var, magnezyum var, demir var. Bunlar bağışıklığımız için çok önemli. Pandemi bize gösterdi ki dünyanın buna, bizim toprağımıza, ürünümüze, güneşimize ihtiyacı var. Bunların her biri birer şifa" dedi.

"Tarımı ve kültürü koruma gayreti içerisindeyiz"

Başkan Fatma Şahin konuşmasında Oğuzeli'nin bereketli hilalin ortasında yeşil şehir Gaziantep'in önemli bir parçası olarak çalışan, üreten, kendine yeten bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Rabbim bu memlekete verebilecek en güzel kıymeti vermiş, en güzel değeri vermiş. Toprağın en güzeli burada; kıpkırmızı, yemyeşil bir ilçe ve masmavi suyu var. Bunu koruyarak kullandığımızda aslında beraberinde bir ekonomi oluşuyor. Artık biz biliyoruz ki belediyecilikte altyapı belediyeciliği bitmiştir. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 yılında atmış olduğu İstanbul'da bir tohum var: Sosyal belediyecilik. Ben buna ulaşamadım, ben buna yetişemedim diyen hiç kimse kalmasın demek sosyal belediyecilik ve buna ek kültürel belediyecilik var. Barak kültürü burada çok önemli. Biz de Oğuzeli'nin tarımı ile birlikte kültürünü de koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak için gayret içindeyiz."

Oğuzeli halkına ilçenin üretim gücünü ekonomiye daha iyi yansıtmak adına yapılan çalışmalara değinen Şahin, ilçenin tarıma elverişsiz bölgelerinde mobilya ve ayakkabı üretiminin gelişmesi için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Oğuzeli verimli toprakları, suyu ve barak ovası ile tarım ilçesi"

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ise Oğuzeli'nin çalıştığı diğer ilçelere göre farklı olduğunu ve ilçede çalışmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Geldiğimiz günden bu yana toprağa dokunabiliyoruz. Vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle bir aradayız. Oğuzeli verimli toprakları, suyu ve Barak Ovası'yla tarım ilçesi. Başkan Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oğuzeli'nin memnuniyetini ve olumlu geri dönüşlerini böyle desteklerde alıyoruz" diye konuştu.

"Bir kaç yıl içerisinde Oğuzeli tekrar sebze deposu olacak"

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ise, yeryüzündeki en iyi tarım yapılan coğrafyalardan birinde bulunduklarını aktararak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız, her alanda olduğu gibi tarım alanında da desteklerini halkımızla paylaşıyor, devletin imkanlarını, belediyenin imkanlarını halkımızın hizmetine sunmada Türkiye'deki diğer belediyelerle kıyaslanamayacak ölçüde katkı sunuyor. Oğuzeli, Sacır Deresi'ndeki kirlilikle verimliliğinde kayıp yaşadı ama Başkan Şahin'in yatırımları sayesinde dere temizlendi. Birkaç yıl içerisinde tekrardan Oğuzeli Gaziantep'in sebze deposu olacak" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Büyükşehir Belediyesi olarak birçok işin yapıldığını ifade ederek, destekleri ve ortak çalışmalar için Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti. Tarım Kredi Kooperatifi Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan törendeki konuşmasında belediyeciliğin çok ötesinde bir hizmet ve destek verildiğinin altını çizerek kurum olarak destekleri sürdüreceklerini iletti.

Çiftçiye sağlanan destekler

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ise dağıtım hakkında teknik detayları ve çalışmaları paylaştı. Daire Başkanı Kenan Seçkin, bu yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ürettiği 10 bin Antep fıstığı, 5 bin üzüm (asma) fidesi ve 4 bin nar fidanını çiftçilere dağıttığını, ilçede bulunan bütün Antep fıstığı üreticilerine besleme paketi verildiğini kaydetti. Daire Başkanı Seçkin, ayrıca yok olmaya yüz tutan yerel çeşitlerin çoğaltılması için geliştirilen model ile Havrani buğdayının ise çiftçileri desteklemede kullanıldığını, sulama kanallarında yürütülen onarım çalışmaları ile Halep Arığı tamir edileceğini sözlerine ekledi. Seçkin, tamiratlar yapıldığında Oğuzeli'nde 120 kilometre sulama kanalı onarım ve yapımı tamamlanacak, 41 bin dönüm arazi suyla buluşacağını söyledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi