Gaziantep'te Suriye ile Ekonomik İlişkiler Değerlendirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, Gaziantep Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve Suriyeli iş insanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Suriye ile yeni dönemdeki ekonomik ve ticari ilişkiler, Gaziantep'in bu süreçteki rolü ve sağlayabileceği katkıların detaylı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, Suriye'nin yeniden inşa süreci ve ekonomik toparlanmasına yönelik iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan ve bir sunum gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik anlamda toparlanması adına sağlanabilecek katkılar, bu noktada yapılabilecek iş birlikleri ve çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Yurdakul, Suriye'nin ekonomik olarak yeniden inşasında Türkiye'nin önünde önemli imkanlar ve sorumluluklar bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin bölge ülkelerine erişimde tarihsel olarak bir geçiş noktası olduğunu ifade eden Yurdakul, " Türkiye'de yaşamış ve eğitim görmüş Suriyeliler, iş insanları iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacaklardır. Ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin planlanması noktasında önümüzde iki taraf içinde fırsatlar bulunuyor" dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz da açılış konuşmasında, "Güvenlikten sonra bölgedeki önceliğimiz ticaretin ve ekonominin gelişmesidir. Bu anlamda kurumlarımız ile iş birliği içerisinde proje ve çalışmalar yürüterek kalkınma noktasında elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Gaziantep'in tarihi, kültürel ve ticari bağlarının Suriye ile daha güçlü bir iş birliği için önemli bir zemin oluşturduğunu vurgulayarak, "Bölge halkının ve iş dünyasının merakla takip ettiği bu süreçte, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin her iki taraf için de kazançlı sonuçlar doğuracağından eminiz. Sanayi ve üretim şehri Gaziantep, Suriye'nin yeniden inşasına ve ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacak projelerde aktif bir rol üstlenmeye hazır. Ayrıca Suriyeli iş insanları ile yeni iş bağları kurma, sanayiyi geliştirme ve istihdama katkı sunma noktasında da ortak adımlar atmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in stratejik konumunun ve sanayi gücünün bu süreçte önemli bir avantaj sunduğunu belirten Adnan Ünverdi, "Bir kez daha Suriye'deki yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, toplantımıza katılımlarından ötürü Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Sayın Hakan Yurdakul'a, Gaziantep Vali Yardımcımız Sayın Sinan Korkmaz'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı iş insanlarının görüş ve önerilerini dile getirdikleri soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP