Gaziantep'te Oğuzeli Narının Hasadına Başlandı

Türkiye'nin nar üretiminde önde gelen şehirleri arasında yer alan Gaziantep'te coğrafi işaretli Oğuzeli narının hasadına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve ve sebze merkezlerinden Oğuzeli ilçesinde hasadına başlanan narda bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret alınan Oğuzeli narı, daha çok nar ekşisi olarak tüketiliyor. Dünyadaki en sağlıklı yiyeceklerin başında gelen, içinde bulunan antioksidanlar, atardamarların, kalbin ve beynin iyi çalışmasını sağlamanın yanı sıra yüksek tansiyonun düşürülmesine de yardımcı olan nar hasadı için çiftçiler büyük emek sarf ediyor.

Antep fıstığı ve zeytinin yanı sıra ince kabuğu ve iri taneli narıyla da öne çıkan Oğuzeli ilçesinde bin bir emek ve zahmetle yetiştirilen coğrafi işaretli nar, işçiler ve bahçe sahipleri tarafından özenle tek tek toplanıp kasalara konuluyor.

İsmini yetiştiği ilçeden alan narın hasadına başlayan çiftçiler, 10 bin dekar alanda yetiştirilen nar için sabah erken saatlerde bahçelerinin yolunu tutuyor. Narları ağaçlardan tek tek toplayan narları özenle toplayan çiftçiler, topladıkları narları kasalara dolduruyor.

Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor

Kasalara dizilen ve satışa hazır hale getirilen narlar, kamyonetlerle başta çevre illerdeki meyve ve sebze halleri olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki hallere gönderiliyor.

İnce kabuğu ve iri tanesiyle öne çıkan, yıllardır hem kalitesini koruyan hem de pazarlarda da giderek daha fazla tanınan Oğuzeli narının toptan olarak kilosu ürününe göre 20 ila 40 TL'den satılıyor. Çok sayıda nar çeşidinin olduğu ilçede tatlı olan deve dişi sofralık olarak tüketilirken, nuz ekşi ve hicaz çeşidi ise ekşi yapılıyor.

İnce kabuğu, iri taneleri, yüksek asidik oranı ve mayhoş tadıyla öne çıkan nar hasadına başlayan çiftçi Mehmet Kılıç, "Coğrafi işaret tescilli ürünümüz olan Oğuzeli narının hasadına başladık. Nar rekoltesi bu yıl iyi ve narlarımız verimli. Rabbim bereketini katsın" dedi.

"Oğuzeli narının iç kabuk oranı çok az ve taneleri de iri olur"

Ekim ayı ile birlikte nar hasadına başladıklarını belirten Kılıç, "Evet, nar dediğimizde Oğuzeli aklımıza gelir. Oğuzeli ilçesi genel anlamda geçimlerini nar ile sağlarlar. Ekim ayından önce hasat yapmasınlar. Ekim ayından önce hasat yapıldığında, zaten normalde narın içi pembe renkli olur. Pembe renkli narı gördüklerinde de nar olmamış anlamında değerlendirirler. Ama Ekim ayının başından sonra nar hasat edildiğinde rengi daha pembe olur ve Oğuzeli narı olgunlaşmış olur. Oğuzeli narının iç kabuk oranı çok az ve taneleri de iri olur. Diğer narlar 1 kiloda 600 gram iç verirken Oğuzeli narı daha fazla iç verir ve bundan dolayı da ismi Oğuzeli narı 'deve dişi narı' diye tanımlanmıştır. Deve dişi narının üzümsü bir tadı var. Nar insan için çok faydalı bir ürün ve ben herkesin nar yemesini tavsiye ederim" dedi.

"Nar fiyatı 20 TL'den başlıyor, 40 TL'ye kadar alıcı buluyor"

Kuraklık ve zirai dona rağmen nar veriminden memnun olduklarını belirten Enes Kılıç, "Ortalama bir dönümden 4 ton ürün alıyoruz. Bu sene rekolteden de memnunuz. 6 dönümlük bir bahçeden 20 ton civarında nar elde ediyoruz. Çeşidine göre fiyatlar değişiyor. Nar fiyatı 20 TL'den başlıyor, 40 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu.

Hasat sezonunun Ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Cuma Yıldırım, Oğuzeli narının daha çok Hicaz çeşidiyle ekşi yapıldığını ve sofralık olarak da deve dişi çeşidinin tüketildiğini bildirdi. - GAZİANTEP