Gaziantep'te Gıda Analiz Laboratuvarı Modernizasyonu İçin Sözleşme İmzalandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Arasında, "Gıda Analiz Laboratuvarının Modernizasyonu" projesinin sözleşmesi imzalandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu tarafından imzalanan proje sözleşmesi, GTB Akredite Gıda Analiz Laboratuvarı'nın altyapısının modernize edilmesini ve analiz kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor. İKA'da gerçekleştirilen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, bu projeyle, Gaziantep Ticaret Borsası Akredite Gıda Analiz Laboratuvarı'nın altyapısını modernize ederek, bölgedeki gıda sektörüne önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Akıncı, "İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçireceğimiz bu proje, sadece Gaziantep'teki değil, Doğu ve Güneydoğu illerindeki gıda işletmelerine de hizmet verecek. Laboratuvarımızın analiz kapasitesini artırarak, işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu analizleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu sayede, gıda üreticilerimiz uluslararası alandaki rekabet güçlerini daha da artırabilecekler" dedi.

Projeyle birlikte laboratuvarda ağır metal, aflatoksin M1, raf ömrü, farinograf, ekstensograf gibi önemli analizlerin yapılmasının sağlanacağını ve özellikle ihracat için kritik olan salmonella analiz süresinin kısaltılacağını belirten Akıncı, "Böylece işletmeler, ihracat numunelerini çok daha kısa sürede analiz ettirerek, ihracat süreçlerini hızlandıracak ve lojistik maliyetlerini azaltacaklar. Bu projeyle, gıda sektöründeki işletmelerin kaliteli üretim yapmalarını ve uluslararası standartlarda hizmet sunmalarını sağlamak için önemli bir adım atmış olacağız" şeklinde konuştu.

Akıncı, projeyle laboratuvarın hizmet verdiği işletme sayısını artıracaklarını ve gıda sektörüne önemli bir destek sunacaklarını vurgulayarak, "Bu projeyle, Gaziantep ve çevresindeki 2 bin 700 gıda işletmesi ve Doğu ve Güneydoğu illerindeki yaklaşık 6 bin gıda işletmesinin daha hızlı ve verimli analiz hizmeti almasını sağlayacağız. Böylece, sektördeki işletmelerin üretim süreçlerinde daha fazla güven ve kalite sağlayacak, bölge ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise projenin 2024 yılı Üreten Şehirler Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklendiğini belirterek, "Bu proje, Gaziantep ve çevresindeki gıda sektörünün gelişimine önemli katkılar sunacak. Hem laboratuvarın kapasitesinin artırılması hem de yeni analizlerin eklenmesi sayesinde, bölgedeki gıda işletmeleri daha hızlı ve güvenilir hizmet alarak üretim kalitelerini artıracak. Bu sayede, gıda sektörünün uluslararası rekabet gücünü pekiştireceğiz ve yerel ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP