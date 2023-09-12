Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nden Örnek Projeler

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, GSO-MEM'de sektörlere yönelik örnek ve öncü projelerin hayata geçirildiğini, Gaziantep sanayisini geleceğe hazırlayan çalışmalar yürütüldüğünü ve bunun yanında nitelikli istihdam olanakları sağlandığını söyledi.

GSO-MEM'de kent ve bölge sanayisi ile iş birliği içinde nitelikli istihdam oranlarının artırılması hedefiyle önemli projeler yürütüldüğünü ifade eden Koçak, GSO-MEM'in ihtiyaç duyulan meslek kollarında düzenli eğitimler vererek işletmelerin kalifiye personel sorunlarına çözüm üretmek, firmaları birçok konuda bilgilendirmek ve danışmanlık yaparak gelişimlerine katkı sağlamak gibi önemli misyonlar üstlendiğini kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığında başlatılan Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesine değinen Koçak, "Projemiz çerçevesinde, Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel taleplerini karşılamak amacıyla, kaynakçılık, makine bakım, triko örgü, konfeksiyon, dış ticaret ve ambalaj paketleme alanlarında mesleki eğitimler veriyoruz. Ayrıca bu yıl hayata geçirdiğimiz 11 modül ve 180 saatlik İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı ile bu alanda kariyer yapmak isteyen, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen bireylere önemli bir fırsat sunduklarını ve mühendisler, teknikerler, teknisyenler, CNC bilgisayarlı makine imalatı operatörleri ile bu sektörde çalışmak isteyenlere yönelik Solidworks Uzmanlık Programımızı hayata geçirdik. Bunların yani sıra Odamız, Amerikan Şirketler Derneği Türkiye (AmCham) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ortaklığı ile "Amcham Dijital Academy Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmuş ve bilgi teknolojileri, dijitalleşme gibi alanlara ilgisi olan katılımcılara Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve konusunda uzman profesyoneller tarafından eğitimler online olarak veriliyor" dedi.

GSO-MEM bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Tanıtım Birimi" ile firmaların ihtiyacı olan eğitim, istihdam, danışmanlık ve belgelendirme konularında firmalardan talepler toplanarak, merkezde firmaların ihtiyaç ve isteklerine yönelik gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Koçak, "Yine önümüzdeki dönemde yönetim sistemleri konusunda firmalarımızın kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacı ile bir dizi eğitim programı planlıyoruz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 55001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ve ISO 22301İş Sürekliliği Yönetim Sistemi vb. bir çok yönetim sisteminin standart ve uygulama eğitimleri ile firmalarımız ve çalışanlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönem gerçekleştireceğimiz "Yönetim Sistemleri Uzmanlık Eğitim Programı" ile firmalarımız bünyesinde yönetim sistemlerinin takibi, uygulaması ve geliştirilmesine yönelik kalifiye personellerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

GSO-MEM'in bir eğitim merkezi olmasının yanında firmalara yönelik danışmanlık faaliyetleri ile de ön plana çıktığını kaydeden Koçak, "GSOMEM, özellikle İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Yapılanma, Yeşil Dönüşüm, Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi hesaplanması, bunun yanında doğrulama süreçlerine yönlendirme, Yönetim Sistemlerinin Kurulumu ve Belgelendirme Süreçleri gibi birçok konuda uzman kadrosu ile firmalarımıza destek vermektedir. Öte yandan bölgenin tek ve en büyük eğitim ve danışmanlık merkezi olarak GSOMEM, yalnızca ilimiz için değil komşu illerimiz için de bir çözüm merkezi olarak konumlanmış durumdadır. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından hızlı bir şekilde aksiyon alan GSO-MEM, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte "Deprem Bölgesi Üretim Sektörü Araştırma ve Analiz" çalışmasını hayata geçirerek, bölgenin ve özellikle bölge sanayisinin hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadede bölgede gerçekleştirilmesi gereken eylem ve projeleri içeren geniş çaplı bir rapor hazırlamış ve ilgili tüm paydaşları ile paylaşmıştır. GSOMEM olarak sektörlere yönelik örnek ve öncü projeler hayata geçirmeye, sanayicilerimizin ihtiyacı olan kalifiye personel ihtiyacının giderilmesine, danışmanlık süreçleri ile firmalarımızın gelişim süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP