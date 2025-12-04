Gaziantep, kasım ayında 837 milyon 860 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Haberler

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Kasım ayında 837 milyon 860 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Kent, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmaya devam ediyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2025 yılı Kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Akıncı, Gaziantep'in Kasım ayında 837 milyon 860 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında artışla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili konumunu koruduğunu ifade etti.

Ocak-Kasım döneminde Gaziantep'in toplam ihracatının 9 milyar 170 milyon 317 bin dolara ulaştığını kaydeden Akıncı, bu performansın küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen kentin üretim kapasitesindeki istikrarını gözler önüne serdiğini söyledi.

Üretim, istihdam ve ihracatın şehrin ekonomik omurgasını oluşturduğunu hatırlatan Akıncı, "Kasım ayı ihracat rakamları, Gaziantep sanayisinin dirençli yapısını ve ihracatçılarımızın zorlu şartlara rağmen rekabet gücünü koruma kararlılığını açıkça ortaya koymuştur. Kentimizin dünya pazarlarındaki istikrarlı konumu; girişimcilerimizin vizyonu, sanayicilerimizin yatırım iştahı ve emekçilerimizin yüksek üretim disiplini sayesinde ihracatımız her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in sadece aylık bazda değil, yılın ilk on bir ayında da sürdürülebilir bir performans sergilediğine dikkat çeken Akıncı, "Ocak-Kasım döneminde elde edilen 9,1 milyar doları aşan ihracat hacmi, şehrimizin ekonomik dinamizminin ve üretim çeşitliliğinin en somut göstergelerinden biridir. Üretim ekosisteminin tüm bileşenleriyle birlikte ortaya konan bu başarı; doğru strateji, güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağının bir neticesidir" dedi.

İhracata katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkür eden Akıncı, "Gaziantep; üreterek, katma değer oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor. Bu başarıda pay sahibi olan tüm ihracatçılarımıza, sanayicilerimize ve büyük özveriyle çalışan emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

