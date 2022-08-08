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Gaziantep haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Gaziantep'te esnaf odasına ziyaret

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Gaziantep haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Gaziantep'te esnaf odasına ziyaret

Gaziantep ekonomi haberi | Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Palandöken, ziyaretinde gazetecilere, esnafın ayakta kalması için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in dünyaya örnek bir şehir olduğunu anlatan Palandöken, "Gaziantep kendi kendine yetebilen, diğer şehirlere örnek olabilecek marka bir şehirdir. Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlar zor günler geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Esnaf her zaman devletin, hükumetin, hükumetlerin ve insanların birlik ve beraberlikle yaşadığı her yerde 900 yıldır bir arada olmuştur. İşimiz bozuk da olsa iyi de olsa Allah'a çok şükür. 'Bugün ben siftah ettim, yanımdaki komşuya git' diyebilecek kadar cömert bir milletiz." dedi.

Zincir marketlerin sayısının günden güne arttığını aktaran Palandöken, "Gaziantep'teki zincir market sayısını telaffuz edemiyorum. Neredeyse yerel esnafla yarışır halde. Bunların bize ne menfaati var? Açsınlar ticaret yapsınlar ama kuralına uysunlar. Haftanın yedi günü açık. Sabah bizimle beraber açıyor, gece bizden sonra kapatıyor. Dünyada böyle bir örneği var mı? Özel alanları, otoparkları var. Peki bunlar Gaziantep'e ne yapıyorlar? Gaziantep'te üretileni İstanbul'a götürüyorlar, orada markalayıp tekrar buraya getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, Palandöken'e günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

AA / Okan Coşkun - Ekonomi

Gaziantep Türkiye Ekonomi Haberler

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