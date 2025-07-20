Gaziantep Fıstığı Lisanslı Deposu ile 2024 Sezonuna Güçlü Giriş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nda 2024 yılı içinde toplam 2 bin 850 tonluk işlem hacmine ulaşıldığını belirterek, "Fıstıkta yeni hasat sezonuna teknik altyapımız, kurumsal kapasitemiz ve üreticilerimizin desteğiyle güçlü ve organize bir şekilde giriyoruz" dedi.

Akıncı, özellikle çiftçilerin lisanslı depo sistemine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı, emeğiyle toprağa değer katan üreticilerimizin bizlere duyduğu güvenin en anlamlı göstergesidir. Onların emeği, bu sistemin temelidir. Tüm üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GTB tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, 2024-2025 üretim sezonu için hizmet vermeye hazır olduğunu açıklayan GTB Başkanı Akıncı, "İzinli kapasitemiz 2 bin ton olmasına rağmen, yıl içerisinde toplam işlem hacmimiz 2850 tona ulaştı. Bu rakam, hem üreticilerimizin lisanslı depoya olan güvenini hem de sistemin sağladığı avantajları açıkça ortaya koymakta" dedi.

Gaziantep ve bölge ekonomisi için stratejik öneme sahip

Antep fıstığının Gaziantep ve bölge ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna vurgulayan Akıncı, bu ürünün yaklaşık 200 bin kişiye doğrudan veya dolaylı olarak gelir kapısı sağladığını dile getirdi.

Akıncı, "Gaziantep'te üreticiden sanayiciye, tüccardan ihracatçıya kadar geniş bir kesimi ilgilendiren Antep fıstığı, sadece tarımsal bir ürün değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Bu nedenle hem verimliliğin artırılması hem de ticaretin sürdürülebilirliğinin sağlanması için lisanslı depoculuk büyük önem taşımakta" diye konuştu.

Antep fıstığı üreticilerinin uzun yıllardır modern ve güvenli bir depolama sistemine ihtiyaç duyduğunu aktaran Akıncı, GTB tarafından hayata kazandırılan lisanslı deponun bu ihtiyaca tam olarak çözüm sunduğunu söyledi.

"Ürünlerimiz artık teknolojik altyapıya sahip, sigortalı ve standartlara uygun şekilde muhafaza ediliyor. Böylece hem üretici hem de alıcı güvenli bir ticaret ortamında buluşuyor" diyen Akıncı, serbest piyasadaki fiyat dalgalanmalarının da bu sistem sayesinde dengeye kavuştuğunu vurguladı.

Çiftçilere finansman ve ticaret kolaylığı

Akıncı, lisanslı depo sistemiyle birlikte üreticilerin ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlayabildiklerini ifade ederek, "Hasat döneminde yaşanan finansman sıkıntılarına karşı, çiftçilerimiz lisanslı depo aracılığıyla ürünlerini ellerinde tutarak Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ile bankalardan kredi kullanabiliyor. Buda çiftçi açısından büyük bir mali rahatlama sağlıyor" dedi.

Akıncı ayrıca, Ziraat Bankası'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, fıstıklarını lisanslı depoya koymaları halinde 9 ay sıfır faizli kredi imkanı sunduğunu belirterek, bu uygulamanın hem üreticinin elini rahatlattığını hem de lisanslı depoculuğa olan ilgiyi daha da artırdığını söyledi.

Kaliteli üretim teşvik ediliyor

Depoya teslim edilen ürünlerin laboratuvar ortamında analiz edilerek sınıflandırıldığını belirten Akıncı, ürünlerin modern soğuk hava koşullarında bozulmadan muhafaza edildiğini ifade etti. Ürünlerin çuvallanarak depolanması sayesinde her üreticinin kendi ürününü aynı şekilde geri alabildiğini söyleyen Akıncı, "Bu sistem hem kaliteli üretimi teşvik ediyor hem de Antep fıstığı ticaretini kayıt altına alarak güvenli bir piyasa oluşmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

Dört farklı ürün türü kabul ediliyor

Depoya kabul edilen ürün çeşitlerine de değinen Akıncı, "Lisanslı depomuza kuru kırmızı kabuklu, ben kavlak, boz kavlak ve meverdi kavlak olmak üzere dört farklı türde Antep fıstığı kabul edilmekte. Her bir ürün, analiz ve sınıflandırma işlemlerinin ardından modern ve güvenli koşullarda muhafazası sağlanmakta" dedi.

Akıncı, açıklamasının sonunda ise çiftçilere de açık davet de bulunarak, "Gaziantep-Nizip karayolu 11. kilometrede yer alan Antep Fıstığı Lisanslı Depo'muzu yerinde görmek isteyen tüm üreticilerimizi tesisimize bekliyoruz. Depomuz hakkında detaylı bilgiye www.gtblidas.com.tr adresinden ulaşabilir ya da 0 537 396 17 30 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ziyaret ve depolama hizmeti sonrası üreticilerimizin teveccühüyle karşılaşıyoruz. Bu da doğru bir yatırım yaptığımızın en açık göstergesidir. Tüm üreticilerimize, tüccar ve sanayicilerimize teşekkür ediyor, yeni sezonun bereketli geçmesini diliyorum. Gaziantep Ticaret Borsası olarak Antep fıstığında kaliteyi, güvenli ticareti ve sürdürülebilir üretimi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP