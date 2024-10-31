Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Firmaları SAHA EXPO Fuarı'nda Savunma Sanayi Üzerine Tanıtım Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Gaziantepli firmalar savunma sanayisine yönelik üretimlerini tanıttı ve önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle, Gaziantepli firmaların savunma sanayisine yönelik üretimlerinin artırılması amacıyla SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı organizasyonu gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel'in başkanlığında SAHA EXPO Fuarı'na katılan Gaziantepli firmalarının stantları ziyaret edilerek, firma yetkililerine Katılım Belgesi takdim edildi.

Fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş ile bir araya gelen GSO ve İKA heyeti, savunma sanayi ana yüklenici firmaları ile görüşmelerde bulundu.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, "Gaziantep firmalarının da stant açarak sektör temsilcileri ile bir araya geldiği SAHA EXPO fuarı hem şehrimiz hem de ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır. Ülke olarak savunma sanayimizi daha üst noktalara çıkarmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Firmalarımızın savunma sanayi alanında yaptıkları üretimlerini tanıtmaları için İpekyolu kalkınma Ajansı ile iş birliğinde böylesine önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Heyet ziyaret kapsamında Sakarya'da bulunan Toyota üretim tesisini de gezerek ileri teknoloji ürünleri, verimlilik odaklı çalışmaları ve iyi uygulamalarını yerinde inceledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin'e ne oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? A101 1 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 1 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 1 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 31 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.