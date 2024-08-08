Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hidrojen sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneğinin (H2DER) İstanbul'daki merkezini ziyaret eden Şahin, yeşil enerji dönüşümünde hidrojenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gaziantep'in, Avrupa Yatırım Bankasının (EBRD) desteklediği yeşil şehirler arasında yer aldığını belirten Şahin, "Dirençli, akıllı, yeşil şehir hedeflerimiz içinde, kamu taşımacılığında yeşil hidrojene yer açmak da var." dedi.

Şahin, Türkiye'nin ilk hidrojenle çalışan otobüsünün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtıldığını vurgulayarak, "Biz hidrojen deyince ilk tepki İTÜ'den geldi. Hocalar çok heyecanlandı. Onlara da çok değişik geldi. Çalışmaya başladık, fizibilite yaptık. Otobüs şirketlerine gittik. Bizi Karsan anladı ve hidrojen otobüsünü yaptı." ifadelerini kullandı.

H2DER Başkanı Yusuf Günay da hidrojenin petrol ve doğal gazdan daha değerli olduğunu söyledi.

Günay, dünyada fosil yakıtlardan vazgeçilmediği sürece küresel ısınmayla mücadelenin başarılı olamayacağını, büyük sel, yangın ve kurallıkların artarak devam edeceğini belirterek, "Bunun yerine kullanabilecek en doğru, çevreye zararı olmayan, evrenin zaten elementi var, yüzde 75'i hidrojen. Hidrojenin tek problemi serbest olmaması, başta su olmak üzere bir maddeyle bütünleşik. Sudan ayrılabilmek için de elektriğe ihtiyaç var. Bu elektriği eğer güneş ve rüzgardan alıyorsan üretirken senin atığın saf oksijen, tüketirken de atığın su." diye konuştu.