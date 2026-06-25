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Gaziantep baklavasında ihracat yoğunluğu: Aylık talep 5 tonu geçiyor

Gaziantep baklavasında ihracat yoğunluğu: Aylık talep 5 tonu geçiyor
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Gaziantep'in tescilli lezzeti baklavada ihracat yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talebi karşılamak için baklavacılar yoğun mesai yapıyor. Aylık ihracat miktarı 5 tonu geçiyor.

Gaziantep'in tescilli lezzeti baklavada ihracat yoğunluğu yaşanırken özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talebi karşılamak için baklavacılar yoğun mesai yapıyor. Kentte baklavacılık yapan Ömer Kozan, son zamanlarda yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını ve ayda ortalama 5 ton baklava ihraç ettiklerini söyledi.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada ihracat yoğunluğu yaşanıyor. Kentte yaklaşık 30 yıldır baklavacılık yapan Ömer Kozan, tescilli lezzet baklavaya son zamanlarda özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun talep olduğunu belirtti. Gelen talep doğrultusunda 1 kiloluk özel tepsi baklavalar hazırlayarak özel paketlerle ihraç ettiklerini söyleyen Kozan, aylık ihracat miktarının 5 tonu geçtiğini ifade etti.

"Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen talepte çok fazla artış var"

Baklavaya son zamanlarda yurt dışından çok fazla talep olmaya başladığını ifade eden Kozan, "Son zamanlarda dünyada baklavaya yönelik çok fazla talep olmaya başladı. Biz de bunları yetiştirebilme gayreti içerisindeyiz. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen talepte çok fazla artış var. Taş fırında, sert buğday unu ile meşe odunu fırınında yapılan baklava talep ediliyor. Talep Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ile özellikle orada yaşayan yerli halktan da geliyor" dedi.

"Orta Doğu ile Norveç, İsviçre, Fransa ve Almanya'dan yoğun talep var"

Kozan, özellikle son dönemde bazı Avrupa ülkelerinden çok fazla sipariş geldiğini ifade ederek, "Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Katar ve Dubai gibi ülkelere zaten gönderim yapıyoruz ama son zamanlarda hızlı bir yükseliş olarak Avrupa'dan Norveç, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi yerlerden yoğun sipariş var" ifadelerini kullandı.

"Uçak kargo ile gönderim yapıyoruz, miktar 5 tonu geçiyor"

Baklavanın uçak kargolar ile ihraç edildiğini ve aylık 5 tonu geçtiklerini de vurgulayan Kozan, "Biz, 12 saatte teslim olacak şekilde uçak kargo ile haftanın yedi günü baklava gönderimi yapıyoruz. Fiyat olarak da burada sattığımız fiyatlarla aynı şekilde veriyoruz ve aylık gönderim miktarımız 5 tonu geçiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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