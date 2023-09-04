Gaziantep Ağustos Ayında Yüksek İhracat Rakamları Elde Etti

Geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştiren Gaziantep, deprem sonrası toparlanma sürecini devam ettirerek Ağustos ayında da 927 milyon 832 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Temmuz ayındaki başarılı ihracat performansımızı sürdürerek ağustos ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla da 927 milyon 832 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Ağustos ayında ulaştığımız bu ihracat rakamıyla birlikte en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olduk, 2023 Ocak-Ağustos döneminde ise 6,5 milyar dolar bandını aştık. Deprem felaketi başta olmak üzere pek çok zorluğa rağmen şehrimiz ve ülkemiz için değer oluşturan, azimle çalışan tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Küresel ekonomideki gelişmeleri dikkatle okumalıyız"

Yükseliş trendine giren Gaziantep ihracatının devam ettirilebilmesi için yurt içindeki gelişmeler kadar küresel ekonomideki gelişmelerin de dikkatle okunması gerektiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok ihracat pazarında artan yavaşlama sinyalleri var Bu da dış talebin devamlılığı açısından risk taşıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in ihracatı düşüş eğiliminde Analistlere göre hiçbir yavaşlama işaretinin görülmediği tek bölge Orta Doğu Bölge dünyanın diğer bölgelerinin hız kaybettiği bir dönemde önemli bir talep kaynağı olmaya devam ediyor. Öte yandan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS birliği, genişleme kararı aldı ve dolara alternatif ortak para birimi oluşturmayı münazara ediyor. BRICS birliği önemli çünkü Batı'ya karşı yeni bir jeopolitik ve ekonomik güç olmaya hazırlanıyor. Dünya nüfusunun yüzde 41'i birlik ülkelerinde yaşıyor. Dünya ekonomisinin yüzde 31,5'ini oluşturuyor. Ülke olarak da şehir olarak da hem bulunduğumuz coğrafi konum hem de ihracat temelli bir ekonomiye sahip olduğumuzdan küresel gelişmelerden çok etkileniyoruz Dolayısıyla Gaziantep ve ülke olarak gelecek stratejilerimizi küresel gelişmelerden bağımsız oluşturamayız. Biz de bu noktada Gaziantep Ticaret Odası olarak ihracatçılarımıza, üyelerimize projelerimiz ve hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP