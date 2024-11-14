Gayrimenkul sektörü İZTO'da buluştu

İzmir'de faaliyet gösteren 150'ye yakın gayrimenkul sektörü temsilcisi İzmir Ticaret Odasında bir araya gelerek sektördeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan ticari gayrimenkul piyasası hakkında değerlendirme raporunun katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda, İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endekslerinin, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 62 oranında arttığı belirtildi. Toplantıda ayrıca, İzmir'de son 5 yılda iş yeri metrekare değeri değişiminin en çok Bayraklı, Karşıyaka ve Güzelbahçe'de görüldüğü ifade edildi.

Ticari Gayrimenkul Bilgilendirme Toplantısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, Meclis Üyeleri Dilek Katal, Dilek Güleroğlu, 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Meslek Komitesi Üyesi Mesut Yılmaz Gazioğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile üyelerin katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Kahraman: "Ticari gayrimenkul piyasası ekonomik büyümeyi teşvik ediyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, ticari gayrimenkul piyasasının iş dünyasını yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Ekonomik büyüme, tüketici güveni ve istihdam oranları gibi faktörleri doğrudan yansıtan ticari gayrimenkul piyasası, bu özelliğiyle genel ekonomik durum ile ilgili önemli ipuçları sunuyor. Aynı zamanda, yerel pazarların gelişimine katkıda bulunarak yeni iş yerleri ve perakende alanları sağlayarak ekonomik büyümeyi teşvik ediyor" dedi.

İş birlikleri önem taşıyor

Kahraman sözlerine şöyle devam etti: "Sektörün geleceğini şekillendirecek ana trendlere uyum sağlamak amacıyla geliştirilecek stratejilere odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Piyasanın dinamiklerini anlamak ve fırsatları değerlendirmek için bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmanın ve iş birliği yapmanın büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz"

Alanında uzman isimler konuşma yaptı

Açılış konuşmasının ardından 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Gülçin Okay'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda; İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adnan Bozbay, Danışman ve Yeminli Mali Müşavir Ersun Bayraktaroğlu, CCIM İstanbul Bölge Direktörü Yusuf Murat Genç ile DEK Girişim Ticari Gayrimenkul Danışmanı Murat Çolak birer konuşma gerçekleştirdi.

Mevzuattaki gelişmeler hakkında bilgi verildi

49. Gayrimenkul Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Gülçin Okay; EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) sisteminin uygulamaya başlayacağını, ayrıca kira kontratlarının e-devlet üzerinden yapılacağını hatırlatırken, Yeminli Mali Müşavir, Danışman Mustafa Ersun Bayraktaroğlu; ticari gayrimenkul sisteminde vergilendirmeyi aktardığı sunumunda, ticari gayrimenkulden elde edilecek gelirlerin vergilemeye tabi tutulması kapsamında kira gelirleri ve alım-satım kazançlarına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Değer değişimi en çok bayraklı, karşıyaka ve güzelbahçe'de

İzmir Ticaret Odası 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, T.C. Merkez Bankası, Tapusor ve Endeksa verilerine dayandırdığı sunumunda; ticari gayrimenkul fiyat istatistiklerini Türkiye ve İzmir özelinde değerlendirdi. Bozbay, 2021 Mart ayından itibaren pandemi sonrası normalleşmeye dönüşün başlamasıyla birlikte, hem konut hem de ticari gayrimenkul fiyatlarının önemli ölçüde arttığını; 2023'ün üçüncü ayında ise faizlerin artmasıyla birlikte fiyat artış hızının düştüğünü; bu düşüşün sebebinin sadece faizlerin artması olmadığını, aynı zamanda yatırımcı profilinin de bu düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Bu kapsamda İzmir'in demografik verilerini değerlendiren Bozbay, İzmir'de son 5 yılda iş yeri metrekare değeri değişiminin en çok Bayraklı, Karşıyaka ve Güzelbahçe'de görüldüğünü belirtti.

Bireysel çalışmalar dikkatle yürütülmeli

CCIM (Certified Commercial Investment Member) İstanbul Bölge Direktörü Yusuf Murat Genç gerçekleştirmiş olduğu sunumda, 1997 yılında Amerika'da kurulan CCIM Enstitüsünün hedeflerinin; gayrimenkul talebini belirlemek ve talebe göre arzın büyüklüğünü tespit etmek, finansal okur-yazarlık, oluşabilecek risklere göre alternatif planlar yapmak, finans piyasalarının dilini ticarete uyumlamak olduğunu belirtti. DEK Girişim Ticari Gayrimenkul Danışmanı Murat Çolak ise endüstriyel gayrimenkule ilişkin sunumunda; ticari gayrimenkul konusunda bireysel portfoyün önemli olduğunu ve bireysel çalışmaların ülkedeki genel şartlardan bağımsız olarak dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İZTO'nun hazırladığı değerlendirme raporu paylaşıldı

Toplantıda ayrıca İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan ticari gayrimenkul piyasası hakkında değerlendirme raporu katılımcılarla paylaşıldı. Raporda; üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirilerek, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endekslerinin, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 3, 11,1 ve 5,9 oranlarında artış gösterdiği belirtildi. Endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 51,5, 72,1 ve 62 oranlarında arttığı vurgulandı. - İZMİR