Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı

Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı. 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla gerçekleştirilen işlem, Garanti BBVA'nın ilk tematik sendikasyon kredisi olma özelliğini taşırken, Türkiye'nin adil geçişini desteklemeyi amaçlıyor.

Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan sağladığı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşmasını başarıyla tamamladı. Banka, toplamda 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro tutarında 367 gün vadeli, 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli, 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla SOFR + %1,25 ve Euribor + %1,10 olarak gerçekleşti. 24 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + %1,75 ve avro için Euribor + %1,60 olurken, 36 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti ise dolar için SOFR + %2,00 ve avro için Euribor + %1,80 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlem kapsamında, sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi üç yıl vadeli dilimler de yatırımcıların ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından güçlü talep gören sendikasyon işlemiyle banka, kredisini yeniledi.

Garanti BBVA'nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen işlem, sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımını bir adım ileri taşırken, 24 ay 2 gün ve 36 ay iki gün vadeli dilimlerinin Banka'nın ilk tematik sendikasyon kredisi olmasının yanı sıra adil geçiş temasını odağına alan yapısıyla da öne çıkıyor. İşlemden sağlanan kaynağın, Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi'nde tanımlanan uygunluk kriterleri kapsamında çevresel dönüşümü destekleyen ve aynı zamanda olumlu sosyal etkiler oluşturan projelerin finansmanında kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kaynağın, düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımlara yönlendirilmesinin yanı sıra istihdamın, sosyal kapsayıcılığın, yetkinlik gelişiminin ve ekonomik fırsatlara erişimin güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin finansmanına tahsis edilmesi amaçlanıyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu işlemle bankamıza duyulan güveni ve bankamızın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koyduk. Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, farklı vadelerde ve para birimlerinde sağladığımız bu kaynakla fonlama yapımızı daha da güçlendirirken müşterilerimize kesintisiz destek sunma kapasitemizi de artırıyoruz. Bu işlemi ayrıca özel kılan unsur, bankamızın ilk tematik sendikasyon kredisi olması. Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerimize katkı sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek ülkemiz ekonomisine ve reel sektöre verdiğimiz desteği de güçlendireceğine inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı