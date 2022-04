Garanti BBVA, 30 Nisan 'Uluslararası Caz Günü'nü 5 farklı konserle kutluyor!

Barış Demirel ve Dostları



Alternatif sahnenin başarılı trompet sanatçılarından olan Barış Demirel, Evvela Barıştık Mı projesiyle 2015'te T.E.A.R., 2018'de FAIL PLAY olmak üzere iki albüm yayınladı. 2020'de ise Türkiye'nin en önemli Hip Hop prodüktörlerinden ve MC'lerinden Da Poet ile ortak projeleri DPBD'nin ilk EP'si yayınlandı. İlk solo albümü Mutluluklar'ı Haziran 2021'de yayınlayan müzisyen yeni albümünün stüdyo calismalarına devam ediyor.

Bu coğrafya ve yakınlarındaki seslerden etkilenen sanatçı hiphop, elektronik, caz ve pop gibi bir çok farklı türden sanatçıyla yaptığı çalışmalarda da müzikal çeşitliliğini göstermeye devam ediyor. Birçok müzisyenle ortak projeler yürüten Barış Demirel, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü konserleri kapamındaözel konukları Kayra, Da Poet, Deniz Tekin, Efe Demiral ve İdil Meşe ile Blind sahnesinde olacak.

Deniz Taşar feat. Cenk Erdoğan

Kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle Türkiye'deki caz vokaline yeni bir soluk getiren ve son zamanlardaki üretimleriyle cazın sınırlarını genişleten şarkıcı, şarkı yazarı, tasarımcı ve multidisipliner sanatçı Deniz Taşar, 2013 yılından bu yana ulusal ve uluslararası bir çok yarışma ve festivalde yer aldı. 2016 yılında Türkçe parçalarını 'Uykuda Bir Bulut' isimli ilk albümünde seslendiren müzisyen aynı yıl bas gitarist Şentürk Öztaş'la birlikte duo projeleri Songs From A Breeze'in 'Chapter One' albümünü yayınladı. Onu Ona Ona Onu adlı parçasını Nisan 2019'da, ikinci albümünün ilk single'ı Uzaktan'ı da Nisan 2020'de dijital olarak, ikinci solo albümü 'Pişman Olunmayan Dünler'i ise Şubat 2021'de yayınladı. Deniz Taşer, dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra; Türkiye caz sahnesininden birçok usta isim ve genç neslin önemli caz müzisyenleriyle çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor.

Perdesiz gitarın dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden olan Cenk Erdoğan, 2008 yılında kaydettiği ilk albüm "İLE"nin ardından 2014 yılında perdesiz gitar için bestelediği solo gitar eserlerinden oluşan "Karakutu" adlı üçüncü solo albümünü yayınladı. 2017'de İsveçli davulcu Mehmet İkiz ile kurdukları duo ile "Lahza" isimli albümü yayınladı. 2018 de "Fermata" isimli albümünde besteci ve prodüktör kimliğini ön plana çıkaran sanatçı, perdesiz gitarın sınırlarını ilerletmek amacıyla yazdığı müziklerini kaydetti. 2021'de "Arıyorum Hala" isimli albümünü yayınladı. Dünya çapında birçok müzisyenle çalışan, ulusal ve uluslararası orginazasyonlarda sahne alan sanatçı, gitarist olarak yurt içi ve yurt dışında konser vermeye devam ediyor. Ayrıca albüm prdodüktörlüğü ve film müziği besteciliği yapıyor.

Elif Çağlar Quartet

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde, caz kompozisyonu eğitimi alan Elif Çağlar, 2006'da, caz performansı üzerine lisans üstü eğitim almak için gittiği ve yaşayan efsane Sheila Jordan'ın öğrencisi olduğu "The Aaron Copland School of Music"ten ödülle mezun olan ilk Türk oldu. "M-U-S-I-C" isimli albümü, Türkiye müzik tarihinde bir caz vokalistinin tüm söz, müzik ve aranjmanlarını yazdığı, ilk İngilizce beste albümü olarak dikkat çekti. Türk caz sahnesinin en önemli isimleriyle çalışan Çağlar, ikisi dünyaca ünlü Amerikalı ve İtalyan caz müzisyenleriyle olmak üzere dört albüm çalışmasına imza attı. Farklı tarzlarda eserler yayınlamaya devam eden müzisyen, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde prestijli festivallerde ve kulüplerde düzenli olarak sahne alıyor. Ayrıca Avrupa'da, bir çok ülkede gerçekleştirilen "European Jazz School" atölyesi bünyesinde eğitmen olarak görev yapıyor.

Mette Juul Quartet

Kopenhag'daki The Rhythmic Music Conservatory mezunu olan Mette Juul 2007 yılında 8 ülkeden 12 vokalistin katıldığı Talin'deki Uluslararası Jazzartist Yarışması'nı kazandı. 2010 yılında ilk albümü 'Coming In From The Dark'ı kaydetti. 2012'de 'Moon On My Shoulder' isimli ikinci albümünü 2015 yılında 'There is a Song isimli üçüncü albümünü yayınladı. 2019'da ise 'Change' isimli albümü çıktı. Yeni projesinde tamamiyle Danca bestelere yer vermeyi planlayan Mette Juul bugüne kadar albümleri ve konserleriyle eleştirmenler tarafından beğenilen bir müzisyen olarak dikkat çekiyor.

Alfa Mist

Müzik eğitimi almadan kendini yetiştiren ve bugün Londra'nın renkli caz sahnesinin önde gelen isimlerinden olan Alfa Mist, melankolik caz melodilerini alternatif hip-hop ve soul öğeleriyle harmanlıyor. 2017'de ilk albümü Anthipon, 2019'da ikinci albümü Structuralism yayınlayan müzisyenin dördüncü stüdyo albümü Bring Backs oldu. Piyanist, besteci, multi-enstrümentalist, rap sanatçısı ve yapımcı olarak pek çok tanunmış sanatçıyla çalışan Alfa Mist, Uluslararası Caz Günü'nde Salon İKSV'de sahne alıyor.