Garanti BBVA 2024'te 92 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin (Garanti BBVA) 2024'te net karı 92 milyar 178 milyon 886 bin lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, 31 Aralık 2024 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. Banka'nın konsolide finansal tablolarına göre, Garanti BBVA yılı, 92 milyar 178 milyon 886 bin lira net karla tamamladı.

Bankanın aktif büyüklüğü 3 trilyon 2 milyar 579 milyon 379 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 310 milyar 877 milyon 282 bin lira oldu.

Müşteri mevduat tabanı 2024'te yüzde 30,8 artırarak 2 trilyon 96 milyar 355 milyon 514 bin liraya çıkaran banka, fonlama kaynakları içinde müşteri mevduatlarının payını yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,2, özkaynak karlılığı yüzde 32,5 ve aktif karlılığı yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

"Aktif kalitesine verdiğimiz önem, güçlü finansal duruşumuzu pekiştirmemize olanak sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2024'ün, bankacılık sektörü için önemli bir geçiş yılı olduğunu belirtti.

Akten, ekonomi politikalarındaki normalleşme adımlarının etkileri devam ederken, finansal koşullarda yaşanan sıkılaşmayla piyasa mekanizmalarının olumlu yönde sonuçlarını görmeye başladıklarını aktararak, "Yasal düzenlemelerin sadeleşmesi ve sektörün ana faaliyet alanlarına odaklanma imkanı, bankaların daha güçlü ve sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirmesine olanak sağladı. Bu dönemde, bankacılık sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri aktif kalitesiydi. Aktif kalitesine verdiğimiz önem, doğru risk yönetimi stratejileri ve sağlam operasyonel altyapımız, güçlü finansal duruşumuzu pekiştirmemize olanak sağladı."ifadelerini kullandı.

2024 sonu itibarıyla Türk lirası kredilerdeki liderliklerini sürdürdüklerini ifade eden Akten, her segmentte pazar paylarını artırarak, hem mevcut müşteri portföylerini daha fazla değer katmayı başardıklarını hem de yeni müşteri kazanımında önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Akten, müşteri odaklı bilanço yapılarıyla fonlama tabanlarını büyütmeye ve lira mevduatlarındaki geleneksel liderliklerini korumaya devam ettiklerine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel sermaye piyasalarında elde ettiğimiz başarılar da 2024 yılı itibarıyla somutlaşmış durumda. Gerçekleştirdiğimiz tahvil ihraçları, uzun vadeli uluslararası ilişkiler kurma gücümüzü, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu ihraçlar, sadece finansal bir araç olmanın ötesinde, bankamızın uluslararası güvenirliğini ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlama kararlılığını pekiştirdi."

Garanti BBVA'nın yenilikçi, sürdürülebilir ürün ve hizmetlerine dikkati çeken Akten, 2024'ün yalnızca finansal sonuçlar açısından değil, aynı zamanda stratejik hedeflerine ulaşmada da tarihi bir yıl olduğunu anlattı.

Akten, bankanın yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatını kolaylaştırma misyonu doğrultusunda, dijitalleşme yolculuğunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ödeme süreçlerini dönüştürmeyi hedeflediğimiz 'TAMİ' markamızla hız, yalınlık ve kolaylık sunmaya devam ederken, dijital varlıklar alanında uzmanlaşmayı hedefleyen 'Garanti BBVA Dijital Varlıklar' iştirakimizle bu alandaki liderliğimizi pekiştirdik. Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji projelerine yönelik yeşil finansman payımızın arttığı ve yeşil tahvillerle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Garanti BBVA olarak, bu kapsamda attığımız adımlarla S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 85 puan alarak, ESG platformunda Türkiye bankacılık sektöründe en yüksek puana sahip olma başarısını bir kez daha tekrarladık."

Akten, "Garanti BBVA olarak, 2024 yılı boyunca güçlü finansal yapımızı, müşteri odaklı yaklaşımımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle birleştirerek, her alanda değer yaratmayı sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.