GAİB Ağustos ayı eğitim takvimini duyurdu

Eğitim takvimine her ay birbirinden yararlı ve güncel içerikleri ekleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ağustos ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Online mecralarda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "2022 Ağustos ayı eğitim takvimimizde yine birbirinden faydalı içerikler bulunuyor. Eğitimlerimizle uzak yakın demeden ülkemizin her yerinden hatta yurtdışından katılımcılara ulaşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da yeni eğitimlerimizi katılımcılarla paylaşacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Temmuz ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci "Temmuz ayında Birliklerimizce on farklı başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 4 bin 62 kişi katıldı. Temmuz ayında verilen eğitimlerimiz bu ay oldukça verimli ve yüksek katılımlı oldu. Her zamanki gibi ihracata dönük ve iş hayatını kolaylaştıracak eğitimleri ele aldık. Bunların dışında her zaman önem verdiğimiz Excel eğitimlerinin yanı sıra hitabet sanatını ele aldık ve eğitimimizle birçok katılımcıya ulaştık" şeklinde konuştu.

Açıklamasında Ağustos ayında takvime eklenen eğitimlere de değinen Kileci, "Ağustos ayında birbirinden farklı konularımızla ihracatçılarımızın ve bizi takip eden katılımcılarımızın yanında olacağız. Sırasıyla; Başlangıç AR-GE ve Sanayi AR-GE Destekleme Programları Hakkında Bilgilendirme Semineri, Dış Ticaret Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar, Helal Belgelendirme Nedir, Yeni Dünyada Tüketici Davranışları, Menşe Mevzuatı ve Menşe Esaslı Ek Vergi Uygulamaları eğitimlerimizle katılımcılarımıza erişeceğiz. Ayrıca, E-Ticarette Ürün Fotoğraflama Teknikleri, Turquality ve Marka Destek Programı Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Gümrükleme Akışı / Süreç Analizi, Yeni Nesil Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi, Serbest Bölgelerde İthalat/İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları, Excel'de Veri Görselleştirme, Dış Ticaret İşlemlerinde Kur Riskinden Korunma gibi konu başlıklarımızla katılımcılarımızı dolu dolu içeriklerimizle buluşturmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimlere ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler; https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-agustos-2022-online-egitim-programlari-330.html üzerinden eğitim takvimine ulaşabilir. - GAZİANTEP