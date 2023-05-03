Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol Şırnak'ta sevinçle karşılandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğuna dair müjdesi Şırnak'ta sevinç ile karşılandı. Vatandaşlar rafinerinin de Şırnak'a kurulmasını talep ederken, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin "Şırnak Gabar bölgesinde Esma Çevik yapısının 4 katı büyüklüğünde yaklaşık 1 milyar varil, yerinde rezerve sahip petrole ulaşmış durumdayız. Bundan sonra hedefimiz süratle sahayı geliştirip, burada keşfedilmiş olan petrolü ekonomiye hızlıca kazandırmak" dedi.

Şırnak'ta geçen yıl açılan Şehit Esma Çevik petrol kuyularından sonra dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol keşfini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yapılan keşfin Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin 10'da 1'ini tek başına karşılayacağını ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiği sahadan sağlanacak petrolün, ülkenin tamamında üretilenden daha fazla olacağını vurguladı. Yerin 2 bin 625 metre altından çıkarılacak petrolün kalitesinin çok yüksek olduğu da belirtilirken, yapılan keşif özellikle kentte sevinçle karşılandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Görevimizin başındayız. Şehit Aybüke Yalçın keşfi hayırlı olsun. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bu dağlarda üretmek nasip oldu. 2018 yılında havadan gravite manyetikle aslında Gaziantep'ten Hakkari'ye kadar bölge jeolojisinin fotoğrafını çekmiş durumdaydık. O veriler bize bu çalışmalar için ışık tutuyor. Şırnak Gabar bölgesinde Esma Çevik yapısının 4 katı büyüklüğünde yaklaşık 1 milyar varil, yerinde rezerve sahip petrole ulaşmış durumdayız. Bundan sonra hedefimiz süratle sahayı geliştirip, burada keşfedilmiş olan petrolü ekonomiye hızlıca kazandırmak. İki kat artırdığımız ham petrol üretimini burada yaptığımız keşifle beraber daha da geliştirme imkanını yakalamış durumdayız. Çok şükür yaptığımız sondajla 2625 metrede petrol keşfine ulaştık. Kuyumuz Türkiye'nin en kaliteli petrolü. Sahayı daha iyi tanımak, anlamak için kuyular kazıp, çünkü bu arazinin içerisinde sismik yapı ile beraber ilerleyebilme imkanımız yok. Coğrafyayı görüyorsunuz. Değil sondaj yapmak, neredeyse yürümek bile çok zor. Biz görevimizin başındayız. Devam ediyoruz. Bizim bu operasyonumuzu güvenli kılabilmek için dağlarda saatlerce yaz, kış gece gündüz nöbet bekleyen bütün kahramanlarımıza selam olsun. Biz memleketin ve milletin sevdalısı olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.