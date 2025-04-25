FOTEG 2025 Fuarı'nda gıda sektörüne yön veren buluşma

Gıda işleme teknolojilerinin buluşma noktası FOTEG İstanbul 2025, sektördeki yenilikleri sergilemek ve uluslararası iş bağlantılarını geliştirmek isteyen firmaları bir araya getirdi.

Gıda işleme donanımı sağlayıcıları ile sektör temsilcilerinin buluşma noktası olan FOTEG İstanbul 2025 - Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı, bu yıl da birçok yerli ve yabancı firmayı ağırladı. Fuar, katılımcılarına hem Türkiye'deki hem de global pazarlardaki gelişmeleri yakından takip etme ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı sundu.

FOTEG İstanbul, Türk ekonomisinin gelişimiyle birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına açılan gıda katkı maddeleri ihracatında stratejik bir rol üstleniyor. Artan kalite ve çeşitlilik talebi, firmaların fuarda kendilerini ifade etme isteklerini daha da artırdı. Bu bağlamda fuar, yeni teknolojilerin ve ürünlerin tanıtılması açısından sektör profesyonelleri için önemli bir platform haline geldi.

"SEKTÖRDE ARTIK BİZDE VARIZ"

Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a konuşan SMT Technology Genel Müdürü Batuhan Cantav, firmalarının Türkiye'de ilk ve tek yerli üretim laboratuvar cihazları üreticisi olduğunu belirtti. Yaklaşık beş yıllık bir geçmişe sahip olduklarını vurgulayan Cantav, "Bu yıl fuara ilk kez katılıyoruz. Ürünlerimizi burada tanıtmaya başladık. Artık bu sektörde biz de varız ve cihazlarımızla iddialıyız. Fuar, daha önce ulaşmak isteyip de ulaşamadığımız firmalarla iletişim kurmamıza imkan sağladı ve markalaşma sürecimize katkıda bulundu" dedi. Cantav ayrıca 17 ülkeye ihracat yaptıklarını ve yurtdışında bayiliklerinin bulunduğunu belirtti.

"İŞİMİZİN YÜZDE 70'İ MİNERALLERDE KURUTMA"

RTK Makina Mühendislik Ticaret Şirketi Kurucusu Ertekin Ulutaş, kurutma sistemleri üzerine çalıştıklarını ifade etti. "İşimizin yüzde 70'i minerallerin, yüzde 30'u ise tarımsal ürünlerin kurutulması üzerine. Anahtar teslim kurutma tesisleri kuruyoruz. Ayrıca sistemin başlangıç ve bitişindeki ekipmanları da üretiyoruz" diyen Ulutaş, Türkiye'de ilk kez bir fuara katıldıklarını belirtti. "Daha önce hedefimiz hep ihracat olduğu için yurtdışı fuarlarında yer alıyorduk. Bu fuarda oldukça fazla yabancı katılımcı var ve çok verimli tanışmalar gerçekleştirdik" dedi.

"GAZİANTEP'TEN DÜNYAYA CİPS MAKİNESİ"

Braonek Makina Satış Müdürü Abdullah Sabag, Gaziantep'te üretim yaptıklarını ve cips, cornflakes ile mısır işleme makineleri ürettiklerini belirtti. Sabag, "Fuar güzel geçiyor. İstanbul'da yaşanan depremin etkisiyle biraz durgunluk yaşansa da genel olarak memnunuz" ifadelerini kullandı.

"UZUN BİR ARADAN SONRA YİNE FUAR ALANINDAYIZ"

Turangil Paketleme Makinaları Koordinatörü Münire Turan ise, Konya merkezli üretici bir firma olduklarını söyledi. "Paketleme makineleri ve konveyör sistemleri üzerine çalışıyoruz. Hem depolama alanlarında hem de paketleme sistemlerinde birçok firmaya çözüm sunuyoruz. İstanbul'daki deprem sebebiyle fuar kısmen etkilendi ama yine de beklediğimiz verimi aldık" dedi.