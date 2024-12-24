Finans Ofisi Başkanı Aşan: Bitcoin Sürdürülemez Bir Virüs!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Bitcoin'e 'Para.' dedi. Tabii daha başkan olmadığı için herhalde çok ciddiye almadılar ama sektör bunu yarın ciddiye almaya kalksa ertesi gün çok başka dünyaya uyanırız." dedi.

Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Aşan, Donald Trump'ın devletin 35 trilyon dolarlık borcu bulunduğunu, bunu Bitcoin ile ödeyeceklerini söylediğini anımsattı.

Aşan, "ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Bitcoin'e 'Para.' dedi. Tabii daha başkan olmadığı için herhalde çok ciddiye almadılar ama sektör bunu yarın ciddiye almaya kalksa ertesi gün çok başka dünyaya uyanırız." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin kripto varlıkların finansal araçlar olduğunu söyleyemeyeceğini belirten Aşan, şunları kaydetti:

"Bunu bir tanımla söyleyemezsiniz. Finansal araç tanımını değiştirmeniz lazım. Kripto varlık sistemi, yeniden yükleme potansiyeli olan bir çeşit virüstür. Bir başka büyük problem var. Bu finansal sistem artık hiçbir şeyle kontrol edemediğiniz kadar büyümüş durumda ve tekrar söylüyorum; kendisini dünyanın diğer kalan her şeyinden koparmış. Artık insanlar değil, robotlar yapıyor. Sistem şimdi kriptoları çıkardı, emin olun yarın sistemi alt üst edecek başka virüs çıkacak bu sistemden. Bu sürdürülemezlik bir yerde bitecek. Bir yerde bir altüst oluş yaşanacak. İşte o altüst oluşun yaşanması için de birtakım sebeplere ihtiyaç var. Başka türlü bu işin altından kalkmamız mümkün değil ve insanlık açısından da çok ciddi tehdit var. Devletlerin 100 trilyon dolar borçluluğundan bahsediyoruz. Şunu hepimiz iyi biliyoruz ki bu para hiçbir zaman ödenmeyecek. Hiçbir devlet yıkılana kadar borcunu ödemeyecek, yani ödemesi mümkün değil. Peki finansal sektörün burada bir sorunu var mı? Yok çünkü borçlanma ne kadar büyürse sektör de o kadar büyüyor."

"Türkiye için ümitliyiz"

Aşan, Türkiye için ümitli olduklarını vurgulayarak, "Ümitsizlik bize yakışacak bir şey değil ancak ümitli olmak karşıdan geleni de görmemek anlamına gelmiyor. Ben her zaman Türkiye için çok ümitli oldum. Bizim evlatlarımızın yaşayacağı, onların evlatlarının ilelebet yaşayacağı topraklar burası. Elbette burası için her zaman ümitliyiz." şeklinde konuştu.

Hangi olayın geleceğine bakıyorsanız o konuda geleceği belirleyecek olan şeyin yapay zeka olduğunu ifade eden Aşan, "Bir taraftan baktığınızda insanlık nerelere geldi değil mi? Fakat bir taraftan yapay zeka meselesi biraz insan açısından da zavallılığın ifadesi. Yani öyle bir şey ki bizim yerimize düşünsün çünkü biz zaten düşündüğümüzde düşünmemiz vakit alıyor ki biz düşününce çok hata yapıyoruz." dedi.

Aşan, dünyada ciddi borçlanma krizi bulunduğunu, bu borcun toplam 300 trilyon dolar olduğunu kaydetti.

Bu 300 trilyon doların 100'ünün devletlerin borçluluğu olduğunu aktaran Aşan, "200 trilyon dolar özel sektör borçluluğu, geçen sene bir miktar aşağı geldi." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borçları ödenebilir kılmanın iki yolu var: Birincisi ödenebilecek durumda değilse bu borcun bir kısmının affedilmesi, ikincisi de enflasyon. Dünya, ikincisini tercih ediyor. Yani bir enflasyon oluşturup onun üzerinden bu borçların bir kısmını, reel olarak ortadan kaldırıp en azından ödenebilir hale getirmek. Bir başka trend ortaya çıktı bu son 2-3 yıl içerisinde; özel sektör borçluluğu azalıyor ama kamu borçluluğu artıyor. Yani özel sektör borçluluğunun yerine kamu borçluluğu geçiyor. Borçluluk dediğiniz şey karşı tarafın varlığı. Borçluluk tarafında bir sıkıntı ortaya çıkarsa, bu bütün finansal sistem için büyük tehdit demek. Elon Musk'ın serveti 40 milyar dolar artıyor. İçinde yaşadığımız iktisadi sistem bu. Öyle bir sistem ki akşam yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz bir kişi 40 milyar dolar zenginleşmiş. Şimdi bunu böyle okuduğunuzda bunda bir saçmalık var denilmesi lazım. Denilmiyorsa bence orada bir gariplik var. Aynı adam bir sonraki gece 20 milyar dolar fakirleşebilir de. Şimdi bu saçmalık. Çok net söyleyeyim benim bakışım bu. Bu saçmalık bir yerde bozulacak. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kripto varlıklarla ilgili düzenleme yapıldığını söyledi. Kripto meselesine karşı biri değilim. Bu finansal sistemin kendi içinde hiçbir karşılığı olmayan, kendi bildiği standartlar içerisinde hiçbir yere oturtamadığı bir konu çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Bu finansal sistem kendi içinde böyle bir şey çıkarıyor ve bu çıkardığı öyle bir şey ki son bir aydır başka hiçbir şey konuşmuyoruz."

Konuşmasının sonunda sürdürülebilirlik konusuna da değinen Aşan, "Sürdürülebilirlik meselesini çok önemsiyorum. Bu konuda da biraz daha hızlı yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün alanlara sirayet etmesi lazım." ifadelerini kullandı.