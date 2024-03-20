Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Ayrıntılar geliyor...
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Ayrıntılar geliyor...
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