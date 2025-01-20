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EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

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8 Eylül 1999 sonrası sigortalıları ilgilendiren ademeli emeklilik düzenlemesi, çalışanların emeklilik şartlarını hafifletmeyi hedefliyor. Kademeli emeklilik modeliyle, 45-52 yaş aralığındaki çalışanlar erken emeklilik şansı yakalayabilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuşurken, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni bir umut ışığı doğuyor. Kademeli emeklilik sistemiyle ilgili detaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Bu yeni sistemin, emeklilikte karşılaşılan zorlukları büyük ölçüde hafifletmesi bekleniyor.

EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

PEKİ NEDİR BU KADEMELİ EMEKLİLİK?

Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik yaşını ve prim gün şartlarını daha esnek hale getirmeyi hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişine sahip olan çalışanları kapsayan bu sistem, EYT fırsatını kaçıranlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu düzenlemeyle, çalışanlar bireysel durumlarına göre daha erken emekli olabilecek. Amaç, mevcut emeklilik sistemindeki yaş ve prim gün şartlarının yüksekliği nedeniyle mağduriyet yaşayanlara daha esnek çözümler sunmak.

EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kademeli emeklilik modeli, yaş ve prim gün şartlarının belirli bir aralığa çekilmesini öngörüyor. İlk taslaklara göre: 45 ile 52 yaş arasındaki çalışanlar, belirlenen prim gün şartlarını tamamladıkları takdirde emekli olabilecek. Ayrıca, erken emekli olmak isteyenler için ek prim ödeme imkanı sunulacak. Bu sayede, hem emeklilik yaşı erkene çekilecek hem de prim ödeyenler maaşlarını artırabilecek. Bu sistem, çalışanlara emeklilik süreçlerini kendi tercihlerine göre şekillendirme olanağı sağlayarak daha esnek bir yapı sunmayı amaçlıyor.

EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenlerÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

BAKAN IŞIKHAN'DAN "DENGE" MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamalarda SGK sisteminin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Bakan, emeklilere maaş ödemelerinin aksamaması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Işıkhan'ın açıklamaları, kademeli emeklilik düzenlemesinin sadece çalışanların değil, aynı zamanda emeklilik sisteminin genel dengesini de gözettiğini ortaya koyuyor. Kademeli emeklilik sistemi, 2000 sonrası sigortalılar için büyük bir fırsat olabilir. Ancak, bu düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği ve detaylarının nasıl şekilleneceği henüz net değil.

EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıvatandaş:

55 yaşının altındaki emeklilerin emeklileri iptal edilsin. herkes 55 yaşında emekli olsun adaletli ve yaşanabilir emekli maaşı bağlansın.

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Haber Yorumlarıtycoon null:

bakan açık açık yok dedi eyt bile hata dedi siz kademeli geliyor diyorsunuz, masa başında haber mi üretiyorsunuz

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Akp ekibi maliyetleri nasıl düşürürüz engelli emeklilik üzerinde hakları geri alıyorlar siz kademeli emeklilik diyorsunuz hayal kurmayın

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Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

38-40-50 li li yaşları emeklilik yaşımı Bu doğmamış çocukların hakkını gasp etmektir Ülkenin geleceğine dinamit koymak gibi tehlikelidir

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Emekli olan ölüyor aslında ölmeden sürünüyor. O yüzden emekli olmak mantıksız. İmkanlar yurt dışında. Durumu olan yurt dışından emekli olsun.

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Avrupa’da emeklilik yaş i 67 eger 45 inde emekli olunursa bu devlete sadece maddi değil manevi yük getirir zira 45 yaşında ki biri en verimli döneminde emekli olur

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

herkesi emekli yapın, nasıl olsa kaynak var, mevcut emekliden kısarsınız

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Haber YorumlarıSevnur Kıpık:

geç bile kalındı okadar gün okadar prim n'olacak umarım olur

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Nh geliyor :) :) :) :)

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Haber YorumlarıDiscus:

Bırakın bu işleri artık. EYT yüzünden binlerce emekli mağdur oldu. Erken emeklilik ülkeye ihanettir.

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