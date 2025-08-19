Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 8. Dönem Toplu Sözleşme eylemi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Süreç çerçevesinde 18 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti son teklifini memur tarafına iletti. Buna göre 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklifinde bulundu. Teklife ek olarak ta aylığa bin liralık zam teklifi de verildi.

Süreç çerçevesinde yapılan son teklifin düşük olduğunu iddia eden Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirildi. Eylem kapsamında Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, açıklamalarda bulundu.

"BU TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ"

Burada konuşan Kaya, teklifin memur için yetersiz olduğunu söyleyerek, "Bu teklif bir kez daha milyonlarca memurun emeğini, alın terini ve yoksulluk sınırının üstünde yaşama hakkını yok saymıştır. Bu teklif gösteriyor ki toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı ilk günden bugüne bir karış mesafe kat edilememiş, aradan geçen haftalar içerisinde yetkili konfederasyonun içi boş hamasetleri dışında bir adım öteye gidememiştir. Sözde son denilen teklif, özde kamu çalışanlarının hayat standartlarına dair umutlarını bir daha yeşermemek üzere yok edecektir. Bu teklifi kabul etmiyoruz, etmiyoruz, etmiyoruz" ifadesinde bulundu.

"ZAM, PAPUA YENİ GİNE KİNASI İLE VERİLSİN"

Yetkili konfederasyonun işveren karşısında irade gösteremediğini ifade eden Genel Başkan Kaya, "Kamu işveren heyeti, masada sadece bütçe disiplinini gözetmiş, teklifleriyle milyonların geçim derdini her seferinde yok saymıştır. Yetkili konfederasyon bir irade gösterememiş, bir kez daha işverenin elini kolaylaştırmıştır. Buradan yetkili konfederasyona sesleniyorum. Senin işin memurun alın terini, kamu çalışanlarının emeğini peşkeş çekmek değil. O masada son nefer ve son nefesine kadar bir irade göstermektir. Kamu çalışanlarının alın terini hiçe sayan her teklif masadan olmasa da vicdanlardan dönecektir. Buradan çok yakında göreve çağrılacak olan hakem heyetine sesleniyorum. Kamu işveren heyetinin her teklifini harfiyen onaylayacaksan, kamu işveren heyetinin teklifini Papua Yeni Gine Kinası üzerinden ver. Kinaye yapmıyoruz, kinaye istiyoruz. Kamu işveren heyetinin teklif ettiği zammın Papua Yeni Gine Kinası ile verilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Eylem çerçevesinde konfederasyon üyeleri yanlarında getirdikleri balon ve yemek kazanlarıyla yapılan teklife tepki gösterdi.