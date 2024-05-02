EY Girişimci Kadın Liderler Programı İstanbul'da düzenlendi

EY tarafından küresel çapta 55'ten fazla ülkede düzenlenen "EY Girişimci Kadın Liderler Programı" konferansı bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY tarafından küresel çapta 55'ten fazla ülkede gerçekleştirilen ve 1000'den fazla başarılı kadın girişimciyi ağında barındıran EY Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Program), işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan girişimci kadınları bir araya getirerek uluslararası pazarlara açılma, rekabet avantajı sağlama ve uzun vadeli değer yaratma gibi konularda destek olmayı amaçlıyor.

Programa katılanlara eğitim, mentörlük, koçluk ve danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra küresel bir girişimcilik ağına katılmalarına imkan sağlanıyor. Türkiye'de 7 yıldır yürütülen programa, bugüne kadar 70 başarılı Türk kadın girişimci dahil oldu.

Program kapsamında her yıl farklı bir ülkede düzenlenen konferansa bu yıl ilk kez İstanbul ev sahipliği yaptı.

Programa, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, Turkven Direktörü Selin Dilmener, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Burpol Polimer Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Mako Kids Kurucu Ortağı Irmak Atabek ve Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir konuk konuşmacılar arasında yer aldı.

Konuşmacıların yanı sıra EY EMEIA Private Lideri Suwin Lee, EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar ve EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ece Sevin, iş dünyasına yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, dünyanın birçok ülkesinden gelen girişimci kadınları İstanbul'da ağırlamaktan, Türkiye'deki girişimci kadınlarla bir araya getirmekten ve yatırım fırsatlarıyla tanıştırmaktan çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Girişimci kadınların dünyanın her yerinde çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğine ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için yeterli desteği bulmakta güçlük yaşayabildiğine değinen Belviso, "Bu noktada, kadınların doğru kişilere ve kaynaklara ulaşması, ağını genişletmesi ve geleceğe yönelik değer yaratan bir yol haritası çizmesi çok önemli.

EY Girişimci Kadın Liderler Programımız ile kadın girişimcilerin liderlik becerilerini ve vizyonlarını geliştirmelerine destek oluyor, işlerini büyütürken yanlarında oluyoruz. Önümüzdeki aylarda Türkiye'de programın 8'inci dönemini başlatmak için de sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

EY EMEIA Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Natasa Nikolic de kadınların, önce aileden başlayarak toplumu ve iş dünyasını şekillendirdiğini, dolayısıyla eşitliğin sağlanması ve daha iyi bir dünya oluşmasında kilit bir rol üstlendiğini kaydetti.

Nikolic, "Biz de EY Girişimci Kadın Liderler Programımızla eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımız doğrultusunda, kadın girişimcileri iş dünyasında daha da cesaretlendirerek toplumların sosyo-ekonomik olarak kalkınmasına destek oluyoruz. Bunun yanı sıra, kadınların hayatın her alanındaki temsilinin çok önemli olduğuna inanıyor, işlerini büyütmelerini destekleyerek milyonlarca iş fırsatı yaratılmasını ve istihdamın artırılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EY EMEIA Strateji ve Kurumsal Finansman Lideri Julie Hood da kadınların doğaları gereği güçlü bir bağlayıcı olduğunu, içinde bulunduğu ekosistemlerde iş başarısı için kritik öneme sahip destek ve danışmanlık ağlarını oluşturmada uzmanlığı bulunduğundan bahsetti.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında Türkiye'de yeni dönem başvuruları ve detaylı bilgiler EY web sitesinde yayınlandı.