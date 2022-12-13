EXPO 2028, Malatya'ya vizyon katacak

Malatya, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) uhdesinde düzenlenen EXPO'ya ev sahipliği yapacak. 2028 yılında düzenlenen global proje, Cumhuriyet tarihinde Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilecek en büyük proje olacak. "EXPO 2028 Malatya" lansmanı büyük bir organizasyonla gerçekleştirildi. Programda, projenin logosu da tanıtıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "EXPO ile Malatya'yı dünya şehri yapma bu gayreti gösteriyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Mövenpick Hotel'de "EXPO 2028 Malatya Lansman ve Vizyon" programı gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Malatya Valisi Hulusi Şahin, il protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneğinden (TİGAD) gazetecilerin de aralarında bulunduğu ulusal medya kuruluşlarından çok sayıda basın mensubu katıldı.

VALİ ŞAHİN: MALATYA YEŞİL ŞEHİRLER KONSEPTİNDE ÖNCÜ OLACAK

Programda konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, EXPO 2028 Malatya'nın, kentin tarihine ve kültürüne yakışan vizyon bir proje olduğunu vurgulayarak, "2028'e 6 yıl var. Altı yılda Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak yeni bir şehir konseptini başarmayı planlıyoruz. İddiamız büyük!" dedi. Şahin, Malatya'nın, EXPO 2028'in avantajlarını fırsatları kullanarak, yeşil şehirler konseptinde de öncü olacağını ifade etti.

BAŞKAN GÜRKAN: ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEMEMİZ GEREKİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, 2028'de dünya bahçelerini Malatya'da ağırlayacaklarını kaydederek, şunları kaydetti: "Tek hedefimiz bu değil. Bu coğrafyada artık yeni şeyler söylememiz gerekiyor. 2028 EXPO Malatya'yı bir fırsat olarak görüyoruz. Artık yeni şehirler konseptini Malatya'dan Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bu aslında öyle büyük, devasa yapılar yapmak değil artık bizler basit yaşamayı öğrenmemiz lazım."

"MALATYA DÜNYA YILDIZI OLACAK"

Gürkan, şöyle devam etti: "EXPO, dünya sergisidir. EXPO ile Malatya'yı temayüz edeceğiz. Malatya'yı dünya şehri yapmak için gayret gösteriyoruz. Allah'ın izniyle Malatya dünya şehri olacak. Malatya, değil Doğu'nun, değil Türkiye'nin, değil Avrupa'nın, dünyanın parlayan yıldızı olacak." Başkan Gürkan, EXPO'ya 50 ülkeden yaklaşık iki milyon ziyaretçi beklediklerini de sözlerine ekledi.

BRİERCLİFFLE: EXPO MALATYA'YI KÜRESEL BİR LİDER OLARAK KONUMLANDIRACAK

Programda, AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe'nin video mesajı da yayınlandı. Briercliffe, EXPO 2028 için Malatya'yı tebrik ederek, "Bizlere sunduğunuz vizyonun şehrinize büyük faydalar sağlayacağına yürekten inanıyorum. EXPO'ya ev sahipliği yapmak şehrinizi küresel bir lider olarak konumlandırırken, Malatya'nın dünya çapında tanınmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

LOGO TANITILDI

Lansman programında "EXPO 2028 Malatya" logosu da tanıtıldı. Logoda, Malatya'yı ve ilçelerini simgeleyen figürler kullanıldı. Logonun tanıtımı sırasında Vali Şahin ve Başkan Gürkan sahnedeki ekran önünde bekledi. Logo tanıtımı sonrası protokol üyeleri ile aile fotoğrafı çektirildi.

ETKİNLİKLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Programın başında dans gösterisi yapıldı; Malatya tarihi ve kültürünü içeren tanıtım filmi ile EXPO'yu anlatan bir video gösterildi. Evliya Çelebi canlandırması ile kentin tanıtımının da yapıldığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında okuduğu bir şiirin bestesi dinletildi. Musa Göçmen Orkestrası da, Malatya'nın türkülerini senfonik bir yorumla seslendirildi. Programın sonunda "Dombra" şarkısı ile tanınan Arslanbek Sultanbekov ve grubu sahne aldı.

MALATYA TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ PROJE

Malatya, 27 Eylül 2022 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlenen EXPO 74'üncü genel kurulunda EXPO 2028'e ev sahipliği yapacak il olarak seçildi. Dünya bahçelerine ev sahipliği Malatya'ya global bir vizyon katacak EXPO, kentin kültür, sanat, turizm, bilimsel gelişim ve ticaret hayatına büyük katkılar sağlayacak. Ayrıca, kültür, sanat, eğlence ve spor amacıyla kullanabilecek çok amaçlı bir yaşam alanı kazandırılacak. Kent tarihindeki en önemli proje olacak EXPO 2028, sadece bahçecilik alanında değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel kalkınmayı da sağlayacak.