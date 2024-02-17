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BTSO, Ev Tekstili Sektörünün Gelişimi İçin Analiz Toplantısı Düzenledi

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ev tekstili sektörünün gelişimi için 5. ve 30. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Toplantıda, sektörün dünya çapında söz sahibi olmasına katkı sağlayacak olan HOMETEX Fuarı hakkında bilgi verildi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez bir değer olduğunu belirtti ve dış ticarete odaklanmanın önemini vurguladı.

Ev tekstili sektörü temsilcilerinin yer aldığı 5. ve 30. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı BTSO'nun referans eğitim merkezi Bursa Business School'da gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD ve BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla 21-25 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek HOMETEX Fuarı'nın Türk ev tekstili sektörünün dünyada söz sahibi olmasına ciddi katkı sağladığını söyledi.

BTSO 5. ve 30. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda komitelerin yaptığı çalışmaların yanı sıra KFA Fuarcılık şirketinin sektörlere dönük organizasyonları hakkında brif verildi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTSO olarak her meslek grubuna yönelik genişletilmiş sektörel analiz toplantıları yaptıklarını ve bu programlarda birçok önemli projenin temellerinin atıldığını söyledi.

"Dünya örneklerinden iham alındı"

Kirazlıyayla Sanatoryumu'nu iş dünyasının aktörleri için güçlü bir dönüşüm merkezi olarak yeniden planladıklarını belirten Başkan Burkay, Harvard Business School, INSEAD, Wilton Park gibi yaşam boyu eğitim alanında dünya örneklerinden ilham aldıklarını söyledi. Merkezde gerçekleştirilen üst düzey organizasyonlar çerçevesinde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ile eğitimde stratejik ortaklık anlaşmaları yaptıklarını ifade eden Burkay, "Şirketlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz, Bursa Business School'un altyapısını kullanacaklar. Burada gerçekleşecek üst düzey toplantılarla iş dünyası temsilcilerimiz yeni ekonominin şifrelerine hakim olacak, güncel bilgilerle rekabete daha hazır hale gelecek. Kazandıkları vizyon ve sahip olacakları iş ağıyla yeni ticaret fırsatlarına odaklanacak" dedi.

"HOMETEX fuarı sektörü dünyaya açıyor"

Fuarların pazarlama faaliyetlerinin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Başkan Burkay, üretilen ürünlerin mutlaka doğru alıcılarla buluşması gerektiğini ifade etti. İbrahim Burkay konuşmasında TETSİAD ve KFA Fuarcılık işbirliğiyle 21-25 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek HOMETEX Fuarı'nın sektörün ihracatına önemli bir katkı sunduğunu söyledi. HOMETEX Fuarı'nın Türk ev tekstili sektörünün dünyada söz sahibi olması adına ciddi bir katkı sunduğunu belirten Başkan Burkay, "Bu fuarın kalitesini artırarak devam etmek zorundayız. Bir fuarın en önemli zenginliği ziyaretçi profilidir. Bu profilin zenginleştirilmesi, fuarın başarısı adına en önemli çıktıdır. Bu noktada ihracatçı birliklerimizle birlikte herkes bu fuara odaklandı. Fuar çerçevesinde alım heyetleri düzenliyoruz, yurt dışındaki networkümüzü fuarın gelişimi için seferber ettik. Mayıs ayındaki fuar sektörümüz adına ciddi mesajlar verecek ve yol gösterecek" dedi.

"Dış ticarete odaklanmalıyız"

"İç piyasaya çalışan sektör temsilcilerinin bu dönemde dış ticarete yoğunluk vermesi lazım" mesajı veren Başkan Burkay, firmaların BTSO'nun dış ticaret hacmini artıran çalışmalarından faydalanmasını istedi. Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde geçtiğimiz sene dünyanın farklı coğrafyalarına yurt dışı programları düzenlediklerini ifade eden Burkay, şöyle konuştu: "Her sektöre yönelik yurt dışı programları düzenliyoruz. Fakat bu iş gezileri yapıldıktan sonra istikrarlı bir şekilde o pazarlarda var olunması gerekiyor. Dış ticarete odaklanmalıyız. Bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 24'ü dış ticaretten geliyor. En büyük önceliğimiz KOBİ'lerin dünyaya açılmasını sağlamak."

TETSİAD olarak Bursa'ya büyük değer verdiklerini söyleyen TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, TETSİAD'ın İstanbul, Bursa ve Denizli başta olmak üzere 30 ilde bin 300'den fazla üyesi bulunan büyük bir sivil toplum kuruluşu. Bir otel salonunda başlayan HOMETEX'in sektöre yön veren dünya markası bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Bayram, "Fuarımızı, bugün 11 holde gerçekleştiriyoruz. Fuar alanının büyümesi için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. HOMETEX, sektörümüzün dış ticaret hacmine katkı sağlamaya devam edecek" dedi. TETSİAD olarak dijital bir platform oluşturduklarını anlatan Bayram, "Bizler TETSİAD olarak dijital bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama ev tekstil sektörü için oldukça önemli. Ev tekstili firmalarımız mutlaka bu platformun avantajlarından faydalanmalı" dedi.

"Ev tekstili sektörü ülke ekonomisinin vazgeçilmezi"

BTSO 5. Meslek Komitesi Başkanı Davut Gürkan, Türkiye'ye ve Bursa'ya BBS gibi önemli bir merkezi kazandırdığı için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür etti. Ev tekstili sektörünün ülke ekonomisinin vazgeçilmez bir değeri olduğunu belirten Gürkan, "Türk ev tekstili sektörümüz 200'e yakın ülkeye yıllık 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan, kilogram başı ortalama ihracat değerini 8 doların üzerine çıkarmayı başararak, milli gelire en fazla katma değer sağlayan güçlü bir sektör kimliği kazandı. Devletimizin iş dünyamız ile istişare içinde gerçekleştirdiği proaktif politikalarla firmalarımızın ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamayı sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

"Tüm talepler ilgili kurumlara iletiliyor"

30. Meslek Komitesi Başkanı Burak Anıl, toplantıya katılan tüm komite üyelerine teşekkür etti. Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini dile getiren Anıl, tekstil sektörünün de bu süreçten etkilendiğini ifade etti. BTSO çatısı altında sektörün sorunlarının çözülmesi adına önemli adımlar atıldığını kaydeden Anıl, "Komite üyelerimizin fikirleri bizim için önemli. BTSO bu noktada çok proaktif çalışmalar yürütüyor. Tüm talepler ilgili makamlara ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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