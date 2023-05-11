ETSO, şehrin sorunlarını gündeme taşıyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), iş dünyasının ve vatandaşların sorunlarını gündeme getirip, konunun tarafları ve yetkili kurumlarla işbirliği ve istişare içerisinde çözüm üretmeye çaba gösteriyor.

ETSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen son toplantıda, Erzurum'daki araç sahiplerinin ikinci bir araç muayene istasyonu açılması talebi ve Palandöken Lojistik Merkezi'nin daha aktif kullanılması için yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile 22 ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanı Cemalettin Doğmuş, Ulaştırma ve Altyapı 10. Bölge Müdürü Buğrahan Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdulgafur Yeniay, TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Yücel, TCDD Taşımacılık A.Ş Erzurum Bölge Koordinatörü Sebahattin Demir, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya ve ETSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Özakalın; "İkinci araç muayene istasyonu kurulmasını istiyoruz"

Toplantının açış konuşmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, vatandaşların ve şoför esnafının talepleri göz önüne alındığında şehrin ikinci bir araç muayene istasyonuna ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını belirterek, bu talebin karşılanması için Oda olarak gayret göstereceklerini vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bakanlık bürokratları ve ilgili kurumların yetkililerine toplantıya katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Özakalın, mevcut muayene istasyonunda randevu almaktan ziyade muayene sırası beklemeyle ilgili bir sıkıntı yaşandığını, yaşanan yoğunluğun ve bekleme süresinin azaltılması için ikinci bir istasyonun kurulmasının elzem olduğunu dile getirdi. Özakalın, mevcut istasyonda kapasite artırımından ziyade ihtiyacın tam anlamıyla karşılanacağı yeni bir istasyonun kurulmasını istediklerini söyledi.

"Lojistik Merkez Daha İşlevsel Hale Gelmeli"

Özakalın, devletin ciddi bir yatırım tutarı ile hizmete sunduğu Palandöken Lojistik Merkezi'nin de daha işlevsel olarak kullanılabilmesi için yapılması gereken bir takım çalışmalar olduğunu belirterek şunları söyledi; "Lojistik merkezde hali hazırda 6 firma yer kiralamak suretiyle faaliyet gösteriyor. Bu sayının artması için merkezdeki bazı ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Öncelikle merkezle ana yolun irtibatını sağlayan stabilize durumdaki tali yolun yapılması gerekiyor. Bu konuda geçtiğimiz gün Odamızı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı değerli hemşehrimiz Sayın Dr. Cengiz Yavilioğlu devreye girdi. İnşallah yol sorunu yakın zamanda çözüme kavuşacak. Karayolları İl Müdürlüğümüz bu konuda gerekli çalışmayı yapacak. Bunun yanı sıra merkezde gümrükleme işlemlerinin yerinde yapılabilmesi için bir antrepo yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Antrepo alanı olmadığı için gelen ve giden yükler yediemine teslim ediliyor. Bu da ek bir maliyet ortaya çıkarıyor. Ayrıca merkezde yıllardır süre gelen konteyner ve vagon sıkıntısının ilave vagon ve konteyner tahsis edilerek çözüme kavuşturulmasını istiyoruz"

"Bölge şartlarına göre düzenleme yapılsın"

Erzurum'la aynı lokasyonda bulunan 17 ilin sanayi bölgelerine uzak bir coğrafyada yer aldığını, bunun da nakliye maliyetlerini ciddi anlamda artırdığını anlatan Özakalın, bu sebeple demiryolu taşımacılığının tercih edilmesi gerektiğini ancak firmaların yapısı ve bölge şartları göz önüne alınarak başta tonajların düzenlenmesi olmak üzere demiryolu taşımacılığında maliyetleri düşürecek yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Ilıcalı; "Sorunlarımızı gündeme taşıyıp çözüm arayacağız"

Başkan Özakalın'ın ardından konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, şehrin meselelerine sahip çıkmasından ve toplantıya yaptığı ev sahipliğinden dolayı ETSO'ya teşekkür ederek, sahadan edindikleri izlenimler doğrultusunda Erzurum'un sorunlarına çözüme katkı sunmaya çaba gösterdiklerini ifade etti. Toplantıya konu olan her iki meseleyle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de görüşeceğini kaydeden Prof. Dr. Ilıcalı, son 20 yılda ulaştırma sektöründe çok büyük projelere imza atıldığını belirterek, dile getirilen sorunların da en kısa sürede çözüleceğine inandığını vurguladı.

Daveti üzerine toplantıya katılan Bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Prof. Dr. Ilıcalı, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli bürokratlarının sorunları burada muhataplarının ağzından dinlemeleri çok önemli. Hep birlikte sorunlarımızı istişare edip çözüm arayacağız. Bakanlık yetkililerinin, iş dünyamızın talep ve beklentilerini iyi analiz edip yapılması gereken her türlü çalışmayı yapacağına inanıyoruz. Biz de ETSO gibi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte her platformda şehrimizin sorunlarını gündeme taşıyıp çözüm aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Doğmuş; "İkinci istasyon yeni dönemde programda olacak"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın da katıldığı toplantıda daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanı Cemalettin Doğmuş, mevcut muayene istasyonunun kapasitesi ve çalışmalarıyla ilgili izlenimlerini katılımcılarla paylaştı. Erzurum'da ikinci bir araç muayene istasyonu kurulmasıyla ilgili düşüncelerini aktaran Doğmuş, vatandaşların ve şoför esnafının taleplerini değerlendireceklerini ve bu alanda mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Mevcut işletmecinin ihale sürecinin 2027 yılında tamamlanacağını belirten Doğmuş, Bakanlık olarak yeni ihale süreciyle ilgili çalışmalara 2022 yılında başladıklarını ve yeni dönemde artan nüfus ve araç sayısı dikkate alınarak, Erzurum'a ikinci bir muayene istasyonu kurulmasının programda olduğunu ifade etti. Doğmuş, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için başta kapasite artırımı ve istasyonda sırasını bekleyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacakları sosyal donatıların yapılması olmak üzere kısa vadede yapılacak çalışmaları da gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.

6. Bölge Teşvikleri ve 2. OSB'ye vurgu yapıldı

ETSO'daki toplantıda Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya ve diğer katılımcılar da her iki konuyla ilgili olarak yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşlerini ifade ettiler. Erzurum'un sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkması, sanayileşmesi, üretim, istihdam ve ihracatının artması için 6. Bölge teşviklerinden direkt olarak faydalanmasının ve 2. OSB 3. Etap alanının genişletilerek yatırımcıların yer taleplerinin karşılanmasının önemi de ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın tarafından bir kez daha hatırlatıldı.

Toplantının sonunda, gerek ikinci araç muayene istasyonu gerekse lojistik merkezle ilgili olarak somut verilerin dikkate alınacağı bir çalışma yapılıp Bakanlığa sunulması yönünde karar alındı. - ERZURUM