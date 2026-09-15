ETSO’da Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Çalıştayı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Eurochambres (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) projesi kapsamındaki çalıştay, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı.

ETSO İhracat Destek Ofisi personeli Yasemin Karabulut'un aylar süren yoğun girişimleri neticesinde Erzurum'a kazandırılan programa, 20 KOBİ temsilcisi katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın yaptı. Açılışın ardından TOBB AB Uyum ve Müzakere Müdürlüğü Uzmanı Batuhan Güneş, TEBD II projesinin tanıtımını yaparak KOBİ'ler için yeni iş birliği fırsatlarını anlattı. Programın ilk oturumunda söz alan Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Atabay; döngüsel ekonomi, AB Yeşil Mutabakatı ve döngüsel iş modellerine geçiş ilkeleri hakkında bilgi verdi. AB pazarına erişimdeki fırsat ve zorlukları katılımcılarla paylaşan Atabay, TÜBİTAK tarafından desteklenen COST 2115 WISE-TR projesine Erzurum'daki işletmelerin de dahil edileceğini belirtti. Bu kapsamda ETSO tarafından hazırlanacak resmi talep yazısı ile Erzurum'daki KOBİ'lerin söz konusu projede yer alması için TÜBİTAK'a başvuru yapılacak.

KOBİ'ler İçin Rekabet Stratejileri Belirlendi

Öğleden sonraki oturumda ise Medeniyet Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türker, Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) ve Erzurum'daki ihracatçı KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar üzerine gerçek hayattan örnekler sundu. Sunumun ardından katılımcılarla birlikte KOBİ'ler için rekabet avantajı stratejileri değerlendirildi; TOBB ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlara sunulabilecek politika önerilerinin tartışıldığı bir beyin fırtınası yapıldı.

Eurochambres Oda Akademisi Hedefi

Çalıştayın sonunda KOBİ temsilcileri, işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlayacak ve Avrupa Birliği regülasyonları hakkında farkındalık oluşturacak bu tür programların artmasını talep etti. ETSO, iş dünyasından gelen bu geri dönüşler doğrultusunda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sürdürülebilir diyaloğu güçlendirmek amacıyla, 2027 yılı Nisan ayı için Eurochambres Oda Akademisi'ne başvuru yapmayı planlıyor. Bu adımla kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve yenilikçi üye hizmetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı