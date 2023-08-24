Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması Tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması'nın tamamlandığını ve 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı tamamlanan Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması'nda depolanacak su ile 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin Eskişehir'e yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Eskişehir'in kent merkezi ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, temelden 45,5 metre yüksekliğe sahip Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı'nın 1,63 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu duyurdu.

Laçin Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını vurgulayan Balta, "Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 29 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." bilgisini paylaştı.

Açıklamada projenin kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipiyle inşa edildiği aktarılarak, "Toplam ana boru hattı uzunluğu 8 bin 657 metre Yüksek Yoğunluklu Polieliten (HDPE) ve 500 metre çelik boru olup 11 bin 79 metre HDPE yedek hat döşenmiştir. Proje kapsamında 143 adet sanat yapısı imalatı tamamlanmıştır." bilgisine yer verildi.