Eskişehir'de Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi devam ediyor

Eskişehir'de SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin yerin metrelerce altında başlattığı açlık grevi 4'üncü gününde devam ederken, rahatsızlanan işçi sayısı 7'ye yükseldi.

Mihalıççık İlçesi Koyunağılı Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Termik Santrali olarak faaliyet gösteren kömür maden ocağında çalışan 165 işçi, haklarını alamadıkları gerekçesi ile yaptıkları 5 günlük oturma eyleminin ardından karşılık alamayınca kendilerini madene kilitleyerek yerin metrelerde altında açlık grevine başladı. İzinde olan işçilerin de katılmasıyla 4'üncü gününde 190 kişi ile devam eden açlık grevinde, 7 işçi rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı. Günlerdir yerin metrelerce altında aç ve susuz kalarak rahatsızlanan işçilerin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ayrıca haklarını alamadıkları için kendilerini yer altına kilitleyen madencilerin ailelerinin, şirketle görüşme yapmak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR