Eskişehir'de 22 Bin Bina Hızlı Değerlendirme Yöntemi ile İncelenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Odunpazarı ve Tepebaşı bölgesindeki 22 bin bina 'hızlı değerlendirme yöntemi' ile incelenecek. Saha çalışmasına Sazova Mahallesi'nden başlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Odunpazarı ve Tepebaşı bölgesindeki 22 bin bina 'hızlı değerlendirme yöntemi' ile incelenecek. Saha çalışmasına Sazova Mahallesi'nden başlandı.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında, EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, Eskişehir'in yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesini içeren protokolü şubat ayında imzaladı.

Protokolle İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) bünyesinde ilan açılarak başvuru şartlarını sağlayan mühendislere, protokol esaslarına yönelik teknik eğitimler, Anadolu Üniversitesi, ESOGÜ ve ESTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri tarafından verildi. Ardından yapılan sınav sonucunda başarılı olan mühendisler, söz konusu görevi yerine getirmek üzere işe alındı.

İMO bünyesinde işe alınan mühendisler, eğitimlerin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına Sazova Mahallesi'nden başladı. İkişerli ekipler halinde görev yapan mühendisler, tüm mahallelerde envanter oluşturmak üzere faaliyetlerini yürütüyor. Çalışma sırasında vatandaşlar da mühendislere yardımcı olarak sürece katkı sağlıyor. Yetkililer, incelemelerin mahallelerde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Çalışan mühendislerin yaka kimlik kartlarının sorgulanabileceğini paylaşan İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, şu açıklamayı yaptı:

"Üzerlerinde görev kimlik kartları olan mühendislerimizin görevleri ve isim sorgulamasını vatandaşlarımız İMO ya da belediyelerimizi arayarak da yapabilirler. Bu incelemeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı 6306 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar'da belirtilen hızlı yöntemlerle yapılıyor. Yapılan çalışmalar, bina bazında 'riskli veya değil' anlamı taşımayacak olup, genel ölçekte bir önceliklendirme çalışmasıdır."