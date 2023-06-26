Eski Malezya Başbakanı Muhammed: D-8'e güçlü liderlik gerekiyor

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün yeniden aktif rol oynayabilmesi için güçlü liderliğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Muhammed, D-8'in bugünlerde yeterince aktif olmadığını söyledi ve örgütün yeniden canlandırılması için etkili bir ülkeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye-Malezya ilişkilerine de değinen Muhammed, daha fazla ticaret ve turist ziyareti potansiyeli olduğunu belirtti.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütünün yeniden aktif rol oynayabilmesi için güçlü liderliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, barış ve istikrara inanan her ülkenin D-8'e katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Muhammed, eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın önderliğinde "üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak" hedefiyle 15 Haziran 1997'de kurulan D-8 örgütünün 26'ncı yılında birkaç günlük ziyaret kapsamında bulunduğu Londra'da, Örgütün dünü ve bugününe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan'ın D-8'i kurmadan önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u ziyaret ettiğini ve Örgütü kurma amacını açıkladığını anlatan Muhammed, "Biz de bunun iyi bir fikir olduğunu düşündük ve kesinlikle bu gruplaşmaya katılmaya karar verdik. Ne yazık ki Erbakan'ın vefatından sonra D-8'e daha az odaklanıldı." ifadesini kullandı.

Muhammed, D-8'in bugünlerde yeterince aktif olmayan bir örgüt izlenimi verdiğine işaret ederek, "Örgütün kurucusu bizimle olmadığında, normal olarak onun fikirleri yeterince desteklenemez. Ona (Erbakan) ihtiyacımız vardı. Bu örgüt fikrini ortaya attığında da ona ihtiyacımız vardı ancak vefat ettikten sonra bu fikrin tanıtımı, o hayattayken olduğu kadar güçlü olmadı." diye konuştu.

Erbakan'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, D-8 oluşumunu desteklediğini vurgulayan Muhammed, D-8'in yeniden canlandırılması için etkili bir ülkeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Muhammed, "Barış ve istikrara inanan her ülke D-8'e katkıda bulunmalı." dedi.

"Daha fazla ticaret potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz"

Türkiye-Malezya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muhammed, "(İkili ilişkiler) Bu haliyle iyi ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha fazla ticaret ve her iki ülkeye daha fazla turist ziyareti için potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu konuların üzerinde çalışmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Muhammed, 20 Haziran'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye dikkati çekerek, "Kendisini son seçim zaferinden dolayı tebrik etmek ve deprem felaketinden ötürü taziyelerimi iletmek istedim. Bunun dışında tabii ki çok genel olarak Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık ve uluslararası konulara da değindik." sözlerini sarf etti.

D-8, Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından gelişmekte olan Müslüman ülkeleri bir araya getirmek için 1997'de kuruldu.

Örgütün üyeleri arasında Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor.

D-8 ile AA arasında işbirliği anlaşması

D-8, kurulduğu günden bu yana bölgesel ve küresel alanda çeşitli işbirlikleri yapıyor.

Bu bağlamda AA ile D-8 arasında 14 Ocak 2019'da işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında D-8'in Global İletişim Ortağı olan AA, Örgütün faaliyetlerini takip edip, yayın yaptığı tüm dillere çevirerek uluslararası medyaya sunuyor.