Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çerçevesinde yaptığı indirim çağrısına Malatya Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediye iştiraki olan 37 markette yıl sonuna kadar bin üründe maliyetine satış yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." diyerek indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın hayat pahalılığını azaltmak için yaptığı çağrıya Malatya Büyükşehir Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Belediye iştiraklerinden olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş bünyesinde bulunan 37 markette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatı doğrultusunda Cumhuriyetin 100. yılına özel en az 1000 üründe yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılması kararı alındı.

"ESENLİK, HALKIN ŞİRKETİDİR"

Esenlik tarafından başlatılan dev kampanya ile ilgili olarak 19 Ekim Perşembe günü Fahri Kayahan'da bulunan Esenlik Marketi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan marketteki ürünlerin etiket fiyatlarını inceledi. Ürünlerdeki fiyat indirimleri hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, "Esenlik Şirketi Malatya'mızın, halkın şirketidir. Esenlik Şirketi aynı zamanda tüm piyasada fiyatları regüle eden bir şirketimizdir" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çağrısına uyduklarını ve bu kapsamda yıl sonuna kadar Esenlik marketlerinde maliyetine satışlar yapılacağını ifade eden Gürkan, "Esenlik Şirketi kendi üzerine düşen görevi yapmıştır" diye konuştu.

"BİN ÜRÜNDE CİDDİ İNDİRİM BAŞLATTIK"

Enflasyonla mücadele noktasında Esenlik marketlerinin önemli indirimler yaptığını ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelindeki çağrısına uyarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda şu an için en az bin üründe ciddi indirim başlatmış bulunmaktayız. Bu indirimlerden inşallah tüm Malatyalı hemşerilerimiz faydalanır. İnşallah bunun devamı da gelir diye ümit ediyoruz. Malatya'mıza hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.