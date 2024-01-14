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Erzurum Ticaret Borsası Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

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Erzurum Ticaret Borsası (ETB), 2024 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, ETB yöneticileri ve meclis üyeleri bir araya geldi ve Erzurum'un sosyo-ekonomik göstergeleri ve teşvik sistemi hakkında bilgi paylaşıldı.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) yılın ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ETB 2024 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Haftalık Yönetim Kurulu Toplantı ise Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

TOBB Erzurum İli Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü, Erzurum İli Sosyo- Ekonomik göstergeler ve mevcut teşvik sistemi ile ilgili hazırlamış olduğu istatistik raporlarını Meclis Üyeleri ile paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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