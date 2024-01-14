Erzurum Ticaret Borsası Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) yılın ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ETB 2024 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Haftalık Yönetim Kurulu Toplantı ise Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

TOBB Erzurum İli Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü, Erzurum İli Sosyo- Ekonomik göstergeler ve mevcut teşvik sistemi ile ilgili hazırlamış olduğu istatistik raporlarını Meclis Üyeleri ile paylaştı. - ERZURUM